Ракицкий – под вопросом. У Шахтера 7 футболистов занимались индивидуально
12 и 16 апреля горняки сыграют два матча УПЛ против Львова
Донецкий «Шахтер» начал подготовку к поединкам чемпионата Украины со «Львовом» – перенесенной игре 6-го тура и календарной встрече 21-го тура, которые состоятся 12 и 16 апреля соответственно.
В понедельник, 10 апреля, подопечные Игоря Йовичевича отработали тренировки в фитнес-центре и поле. Перед началом сессии команда поздравила с днем рождения Лукаса Тейлора, устроив бразильцу традиционный коридор почета, после чего перешли непосредственно к работе.
В тренажерном зале футболисты провели полчаса, уделив внимание силовым упражнениям для мышц кори и верхней части тела. На газоне оттачивали пасы и технику приема мяча в движении, а также сыграли двусторонку на половине поля. По индивидуальной программе занимались Ярослав Ракицкий, Богдан Михайличенко, Александр Зубков, Марьян Швед, Эдуард Козик, Алексей Шевченко и Дмитрий Ризнык.
Перенесенный матч 6-го тура УПЛ Львов – Шахтер состоится в среду, 12 апреля, в 14:00 на Арене Львов.
Готуємося до насиченого тижня 👊 Попереду – два матчі зі «Львовом».— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 10, 2023
📸 Усі фото з тренування та новини команди: https://t.co/ZL0RrllOIl.#Shakhtar #ЛьвівШахтар #ШахтарЛьвів pic.twitter.com/2sJeVD2KAa
🧡 На нас чекає насичений тиждень! Дивіться, як «Шахтар» розпочав підготовку до двох поспіль матчів зі «Львовом».— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 10, 2023
Обидві зустрічі (12 та 16 квітня) проходитимуть на «Арені Львів» і розпочнуться о 14:00.#Shakhtar #ЛьвівШахтар #ШахтарЛьвів pic.twitter.com/uVDQpAe1TO
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