Ракицкий – под вопросом. У Шахтера 7 футболистов занимались индивидуально

Донецкий «Шахтер» начал подготовку к поединкам чемпионата Украины со «Львовом» – перенесенной игре 6-го тура и календарной встрече 21-го тура, которые состоятся 12 и 16 апреля соответственно.

В понедельник, 10 апреля, подопечные Игоря Йовичевича отработали тренировки в фитнес-центре и поле. Перед началом сессии команда поздравила с днем рождения Лукаса Тейлора, устроив бразильцу традиционный коридор почета, после чего перешли непосредственно к работе.

В тренажерном зале футболисты провели полчаса, уделив внимание силовым упражнениям для мышц кори и верхней части тела. На газоне оттачивали пасы и технику приема мяча в движении, а также сыграли двусторонку на половине поля. По индивидуальной программе занимались Ярослав Ракицкий, Богдан Михайличенко, Александр Зубков, Марьян Швед, Эдуард Козик, Алексей Шевченко и Дмитрий Ризнык.

Перенесенный матч 6-го тура УПЛ Львов – Шахтер состоится в среду, 12 апреля, в 14:00 на Арене Львов.