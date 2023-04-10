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  4. Ракицкий – под вопросом. У Шахтера 7 футболистов занимались индивидуально
Украина. Премьер лига
10 апреля 2023, 22:37 | Обновлено 10 апреля 2023, 22:52
528
5

Ракицкий – под вопросом. У Шахтера 7 футболистов занимались индивидуально

12 и 16 апреля горняки сыграют два матча УПЛ против Львова

10 апреля 2023, 22:37 | Обновлено 10 апреля 2023, 22:52
528
5
Ракицкий – под вопросом. У Шахтера 7 футболистов занимались индивидуально
ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» начал подготовку к поединкам чемпионата Украины со «Львовом» – перенесенной игре 6-го тура и календарной встрече 21-го тура, которые состоятся 12 и 16 апреля соответственно.

В понедельник, 10 апреля, подопечные Игоря Йовичевича отработали тренировки в фитнес-центре и поле. Перед началом сессии команда поздравила с днем рождения Лукаса Тейлора, устроив бразильцу традиционный коридор почета, после чего перешли непосредственно к работе.

В тренажерном зале футболисты провели полчаса, уделив внимание силовым упражнениям для мышц кори и верхней части тела. На газоне оттачивали пасы и технику приема мяча в движении, а также сыграли двусторонку на половине поля. По индивидуальной программе занимались Ярослав Ракицкий, Богдан Михайличенко, Александр Зубков, Марьян Швед, Эдуард Козик, Алексей Шевченко и Дмитрий Ризнык.

Перенесенный матч 6-го тура УПЛ Львов – Шахтер состоится в среду, 12 апреля, в 14:00 на Арене Львов.

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Шахтер Донецк тренировка Львов - Шахтер Шахтер - Львов Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ярослав Ракицкий Богдан Михайличенко Александр Зубков Марьян Швед Эдуард Козик Алексей Шевченко Дмитрий Ризнык
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 6
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Gargantua
что такое "мышцы кори" и "оттачивание ремней"?
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Springfield
Это типа Шахтёр согласился обе игры провести на чужом поле. Как бы им боком это не вышло. Хорошими делами прославиться нельзя. Надо было вторую игру шпилить в Минае или Ужгороде.
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0
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Burevestnik
призера кубку "Дупа УЕФА" треба відновити до матчів зі Львовом !!!
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0
avk2307
Ха, обидві гри на Львів Арені. Якщо на Скіфі ще міг Львів зачепитися , то тут в кредит грає на Львів арені свій домашній матч. А Ракицького повінні будуть поставити на ноги, бо Бондар пропускатиме через картки.
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