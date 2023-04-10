Симоне ИНДЗАГИ: «Понимаем важность матча против Бенфики»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» (11 апреля):

«Мы понимаем важность этого матча. Мы прошли очень длинный и тяжелый путь. Должны провести очень хороший матч. «Бенфика» ни разу не проигрывала в нынешней Лиге чемпионов, забила 28 голов, это очень качественная команда. Но мы – «Интер», и мы хорошо готовы.

Последние три матча в нашем исполнении были хорошими, и результаты были точно не теми, на которые мы заслуживали. В матчах с «Фиорентино» и «Салернитаной» мы били по воротам 40 раз. Иногда нашим форвардам достаточно одного касания, чтобы забить, но сейчас у нас с этим трудности.

Нам нужно сыграть с сердцем и головой. Насчет сердца у меня нет сомнений, мы всегда выкладываемся. Голова также очень важна, мы не должны думать о последних матчах, надо пройти сквозь везение и невезение».