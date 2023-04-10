Рогер ШМИДТ: «Интер – команда с индивидуально сильными игроками»
Тренер «Бенфики» – о матче Лиги чемпионов
Главный тренер «Бенфики» Рогер Шмидт поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Интера» (11 апреля):
«В плей-офф вы должны ожидать, что соперник будет в своих лучших кондициях. Для обеих команд это очень важная дуэль, обе команды потратили немало сил, чтобы добраться до этой стадии.
Мы ожидаем, что «Интер» сыграет на пределе, очень сосредоточено, и того же мы ждем и от себя. Мы должны быть готовы к матчу против команды с индивидуально сильными игроками. Нам нужно сыграть на своем максимуме».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У главного тренера столичного клуба проблемы со здоровьем
Вадим Червак не смог сдержать эмоций