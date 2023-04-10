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  4. Рогер ШМИДТ: «Интер – команда с индивидуально сильными игроками»
Лига чемпионов
10 апреля 2023, 19:58 |
34
0

Рогер ШМИДТ: «Интер – команда с индивидуально сильными игроками»

Тренер «Бенфики» – о матче Лиги чемпионов

10 апреля 2023, 19:58 |
34
0
Рогер ШМИДТ: «Интер – команда с индивидуально сильными игроками»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рогер Шмидт

Главный тренер «Бенфики» Рогер Шмидт поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Интера» (11 апреля):

«В плей-офф вы должны ожидать, что соперник будет в своих лучших кондициях. Для обеих команд это очень важная дуэль, обе команды потратили немало сил, чтобы добраться до этой стадии.

Мы ожидаем, что «Интер» сыграет на пределе, очень сосредоточено, и того же мы ждем и от себя. Мы должны быть готовы к матчу против команды с индивидуально сильными игроками. Нам нужно сыграть на своем максимуме».

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Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги чемпионов Бенфика – Интер
Рогер Шмидт Бенфика Бенфика - Интер Интер Милан Лига чемпионов
Источник УЕФА
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