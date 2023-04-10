Испания10 апреля 2023, 19:36 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 апреля
Важные события во всех видах спорта
10 апреля 2023, 19:36 |
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В понедельник, 10 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
22:00 Барселона – Жирона
22:00 Бернли – Шеффилд Юнайтед
22:00 Аль-Хиляль – Аль-Таи
ХОККЕЙ
22:00 Швейцария (Ж) – Япония (Ж)
ТЕННИС
00:00 Виталий Сачко – Хуан Пабло Фикович
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