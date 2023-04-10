СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 апреля

В понедельник, 10 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

22:00 Барселона – Жирона

1.32 – 6.20 – 10.00

22:00 Бернли – Шеффилд Юнайтед

2.24 – 3.38 – 3.26

22:00 Аль-Хиляль – Аль-Таи

1.26 – 5.80 – 9.60

ХОККЕЙ

22:00 Швейцария (Ж) – Япония (Ж)

1.67 – 4.10 – 4.40

ТЕННИС

00:00 Виталий Сачко – Хуан Пабло Фикович

1.33 – 3.16