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  4. Петер ШМЕЙХЕЛЬ: «Мудрика будто бы украли у Арсенала»
Англия
10 апреля 2023, 19:45 |
551
0

Петер ШМЕЙХЕЛЬ: «Мудрика будто бы украли у Арсенала»

Легендарный голкипер – о проблемах украинского вингера

10 апреля 2023, 19:45 |
551
0
Петер ШМЕЙХЕЛЬ: «Мудрика будто бы украли у Арсенала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Легендарный экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель прокомментировал проблемы Михаила Мудрика после перехода в «Челси»:

«На него потратили много денег, а он еще не забил ни одного гола. Мудрик был для меня большим игроком. Я несколько раз видел его игру за «Шахтер» в Лиге чемпионов, и он был абсолютно выдающимся.

Но, конечно, «Челси» играет по-другому. Он пришел с таким ценником… Его будто бы украли у «Арсенала» в последнюю минуту, поэтому вокруг его личности много внешних нефутбольных проблем.

А теперь ему надо забивать голы, это серьезный вызов. Раздевалка «Челси» не работает, там плохая атмосфера. Там много игроков, которые пришли благодаря обещаниям. Теперь они оглядываются вокруг, а их 35. А играть могут только 11, поэтому они спрашивают, почему не играют».

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Источник HITC
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