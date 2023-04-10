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  4. Энцо ФЕРНАНДЕС: «Челси проявлял интерес еще до чемпионата мира»
Англия
10 апреля 2023, 18:54 |
232
0

Энцо ФЕРНАНДЕС: «Челси проявлял интерес еще до чемпионата мира»

Аргентинский хавбек – о переходе в «Челси»

10 апреля 2023, 18:54 |
232
0
Энцо ФЕРНАНДЕС: «Челси проявлял интерес еще до чемпионата мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес рассказал о том, почему в январе решил перейти в «Челси»:

«Одним из факторов перехода в «Челси» было то, что мне понравился долгосрочный проект, который создает клуб. Я также всегда мечтал играть в английской Премьер-лиге, а «Челси» проявлял ко мне интерес еще до чемпионата мира.

Я присоединился к топ-клубу, который всегда боролся за трофеи и дважды выиграл Лигу чемпионов за короткий период времени. Теперь, когда я здесь, то понимаю, насколько это действительно клуб-гранд».

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Энцо Фернандес Челси
Источник УЕФА
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