Энцо ФЕРНАНДЕС: «Челси проявлял интерес еще до чемпионата мира»

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес рассказал о том, почему в январе решил перейти в «Челси»:

«Одним из факторов перехода в «Челси» было то, что мне понравился долгосрочный проект, который создает клуб. Я также всегда мечтал играть в английской Премьер-лиге, а «Челси» проявлял ко мне интерес еще до чемпионата мира.

Я присоединился к топ-клубу, который всегда боролся за трофеи и дважды выиграл Лигу чемпионов за короткий период времени. Теперь, когда я здесь, то понимаю, насколько это действительно клуб-гранд».