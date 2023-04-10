Манчестер Сити – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Топ-матч в 1/4 финала Лиги чемпионов
Во вторник, 11 апреля «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов дома примет «Баварию». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
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«Манчестер Сити» в нынешнем сезоне продолжает борьбу за три трофея – чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов. Хотя и в АПЛ, и в ЛЧ задача перед командой Пепа Гвардиолы стоит очень непростая. В Лиге чемпионов «Горожане» попали в очень сложную турнирную сетку. В четвертьфинале их ждет противостояние с «Баварией», а в случае успеха в полуфинале – «Реал» или «Челси». Противостояние с «Баварией» будет особенным для главного тренера «Сити» Пепа Гвардиолы – если кто успел забыть, именно мюнхенский клуб был его предыдущим местом работы.
Манчестер Сити – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.
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