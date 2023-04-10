Черноморец хочет сохранить Алефиренко. Нужно договариваться с Зарей

По информации СМИ, наставник «Черноморца» Роман Григорчук надеется, что форвард Даниил Алефиренко останется в команде и после нынешнего сезона.

Зимой игрок перебрался из «Зари» в одесскую команду на правах аренды, успев в весенней части сезона забить четыре гола в пяти встречах.

При этом Алефиренко является воспитанником «Зари», поэтому клуб не горит желанием продавать игрока. Контракт 22-летнего футболиста истекает в середине 2024 года.

Сообщается, что «Черноморцу» нужно будет договариваться с владельцем «Зари» Евгением Геллером.