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  4. Черноморец хочет сохранить Алефиренко. Нужно договариваться с Зарей
Украина. Премьер лига
10 апреля 2023, 15:13 |
115
0

Черноморец хочет сохранить Алефиренко. Нужно договариваться с Зарей

Игрок выступает на правах аренды

10 апреля 2023, 15:13 |
115
0
Черноморец хочет сохранить Алефиренко. Нужно договариваться с Зарей
ФК Черноморец

По информации СМИ, наставник «Черноморца» Роман Григорчук надеется, что форвард Даниил Алефиренко останется в команде и после нынешнего сезона.

Зимой игрок перебрался из «Зари» в одесскую команду на правах аренды, успев в весенней части сезона забить четыре гола в пяти встречах.

При этом Алефиренко является воспитанником «Зари», поэтому клуб не горит желанием продавать игрока. Контракт 22-летнего футболиста истекает в середине 2024 года.

Сообщается, что «Черноморцу» нужно будет договариваться с владельцем «Зари» Евгением Геллером.

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Черноморец Одесса Даниил Алефиренко Заря Луганск
Источник ТаТоТаке
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