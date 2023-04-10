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  4. Агробизнес, Левый берег и другие. 5 клубов хотят вернуться в Первую лигу
Украина. Первая лига
10 апреля 2023, 14:29 |
921
1

Агробизнес, Левый берег и другие. 5 клубов хотят вернуться в Первую лигу

И еще 5 хотят участвовать во Второй лиге

10 апреля 2023, 14:29 |
921
1
Агробизнес, Левый берег и другие. 5 клубов хотят вернуться в Первую лигу
ФК Агробизнес

По информации ТаТоТаке, с нового сезона в чемпионат Первой лиги готовы вернуться ряд команд, которые прекратили выступления после полномасштабного вторжения россии.

Сообщается, что документы на аттестацию отправили «Агробизнес», «Левый берег», ВПК-Агро, «Подолье» и «Виктория» (Сумская область). Ранее клубам, которые прекратили выступления из-за войны, обещали сохранить место в Первой лиге.

Кроме того, во Вторую лигу могут заявиться «Тростянец», «Любомир» Ставище, «Скала» Стрый, «Локомотив» (Киевская область).

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Подолье Хмельницкий Первая лига Украины Вторая лига Украины Агробизнес ВПК-Агро Левый берег Виктория Николаевка
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 1
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Old Т
Интересно где они наберут игроков призывного возраста, если уже были расформированы? Или они прекратили, но все обитали в командах?
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