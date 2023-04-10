Агробизнес, Левый берег и другие. 5 клубов хотят вернуться в Первую лигу

По информации ТаТоТаке, с нового сезона в чемпионат Первой лиги готовы вернуться ряд команд, которые прекратили выступления после полномасштабного вторжения россии.

Сообщается, что документы на аттестацию отправили «Агробизнес», «Левый берег», ВПК-Агро, «Подолье» и «Виктория» (Сумская область). Ранее клубам, которые прекратили выступления из-за войны, обещали сохранить место в Первой лиге.

Кроме того, во Вторую лигу могут заявиться «Тростянец», «Любомир» Ставище, «Скала» Стрый, «Локомотив» (Киевская область).