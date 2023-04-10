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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Надеюсь сыграть против Милана в Стамбуле в финале ЛЧ»
Испания
10 апреля 2023, 13:45 |
372
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Надеюсь сыграть против Милана в Стамбуле в финале ЛЧ»

Главный тренер «Реала» не собирается покидать клуб

10 апреля 2023, 13:45 |
372
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Надеюсь сыграть против Милана в Стамбуле в финале ЛЧ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о своем будущем в мадридском клубе.

«У меня контракт с «Реалом» до 2024 года, и я планирую его соблюдать. Я надеюсь сыграть против «Милана» в Стамбуле в финале Лиги чемпионов», – сказал итальянский специалист.

Отметим, что Анчелотти работает в «Реале» с июля 2021 года. Ранее он возглавлял «сливочных» с 2013 по 2015 годы.

Финал Лиги чемпионов сезона 2022/23 состоится в Стамбуле на «Олимпийском стадионе Ататюрка» 10 июня. «Реал» в 1/4 финала сразится с «Челси», «Милан» – с «Наполи».

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Лига чемпионов Милан
Источник Twitter
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