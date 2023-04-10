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  4. Судаков о новом контракте: «Первая цель сейчас – титул УПЛ и выход в ЛЧ»
Украина. Премьер лига
10 апреля 2023, 13:29 |
179
0

Судаков о новом контракте: «Первая цель сейчас – титул УПЛ и выход в ЛЧ»

Игрок недавно оформил новый договор

10 апреля 2023, 13:29 |
179
0
Судаков о новом контракте: «Первая цель сейчас – титул УПЛ и выход в ЛЧ»
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков оценил подписание нового контракта с клубом. Молодой игрок получил договор до лета 2028 года.

«Всегда приятно быть в такой команде. Пообщался с Дарио Срна, с Сергеем Палкиным... Предложили новые условия – я согласился. Работаем дальше, у меня есть свои цели и амбиции. Хочу стать чемпионом Украины, сейчас это самая первая задача. И выйти в Лигу чемпионов».

«Кроме того, хочется забивать и отдавать результативные передачи. Тренер сказал, что еще минимум два года с ним работать, а дальше посмотрим. Еще три года назад не мог поверить, что буду играть в Лиге чемпионов, буду играть за сборную Украины».

«Но если верить и работать, то все получится», – сказал Судаков.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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