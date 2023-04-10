Игорь СУРКИС: «Ребята защищают нашу землю, а они Ингульцу проигрывают»

Президент «Динамо» Игорь Суркис не ожидал, что команда на старте второй части сезона УПЛ проиграет «Ингульцу», но надеется, что киевляне исправят ситуацию.

«Хочу разобраться, что происходит. Мне сложно сказать. Ребята сами должны настраиваться на матчи и понимать, в каких условиях находится страна... Наши ребята защищают нашу землю, а они выходят и проигрывают «Ингульцу».

«Я могу сказать, что это безответственность. Или сборы провели не так, как хотели. Есть факторы... Они должны понять, что играют для болельщиков», – сказал Суркис.

Сейчас команда находится на серии из двух кряду побед.