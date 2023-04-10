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  4. Игорь СУРКИС: «Ребята защищают нашу землю, а они Ингульцу проигрывают»
Украина. Премьер лига
10 апреля 2023, 13:11 |
2776
1

Игорь СУРКИС: «Ребята защищают нашу землю, а они Ингульцу проигрывают»

Суркис не ожидал поражения в первом весеннем туре

10 апреля 2023, 13:11 |
2776
1
Игорь СУРКИС: «Ребята защищают нашу землю, а они Ингульцу проигрывают»
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис не ожидал, что команда на старте второй части сезона УПЛ проиграет «Ингульцу», но надеется, что киевляне исправят ситуацию.

«Хочу разобраться, что происходит. Мне сложно сказать. Ребята сами должны настраиваться на матчи и понимать, в каких условиях находится страна... Наши ребята защищают нашу землю, а они выходят и проигрывают «Ингульцу».

«Я могу сказать, что это безответственность. Или сборы провели не так, как хотели. Есть факторы... Они должны понять, что играют для болельщиков», – сказал Суркис.

Сейчас команда находится на серии из двух кряду побед.

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Источник Профутбол Digital
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Andrey_1992
краще б ти мовчалО, суркісня!
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