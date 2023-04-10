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  4. ВИДЕО. Экс-игрок Динамо сделал шикарный гол и ударил соперника
Бразилия
10 апреля 2023, 10:50 |
1295
1

ВИДЕО. Экс-игрок Динамо сделал шикарный гол и ударил соперника

Дуду провел насыщенный матч за «Палмейрас»

10 апреля 2023, 10:50 |
1295
1
ВИДЕО. Экс-игрок Динамо сделал шикарный гол и ударил соперника
Getty Images/Global Images Ukraine. Дуду

Бывший игрок киевского «Динамо» Дуду, выступающий за «Палмейрас», отличился интересными моментами в ответном матче финала Лиги Паулиста против «Агуа-Санта» (4:0).

В первом тайме 31-летний футболист после мастерского финта выполнил результативную передачу во время второго взятия ворот соперников. А после счете 3:0 почему-то решил ударить одного из игроков клуба «Агуа-Санта» рукой по спине. Что интересно, за это его не удалили, даже после вмешательства VAR нарушение Дуду оценили лишь желтой карточкой.

По сумме двух встреч «Палмейрас» выиграл со счетом 5:2.

Дуду играл в «Динамо» с 2011 по 2015 годы. За это время провел всего 32 матча, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.

Обзор матча

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Дуду Палмейрас Агуа Санта чемпионат Бразилии по футболу
Источник Sport.ua
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Mykhailo Stepanov
таким ударом і хребет можна зламати))
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