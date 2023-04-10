ВИДЕО. Экс-игрок Динамо сделал шикарный гол и ударил соперника

Бывший игрок киевского «Динамо» Дуду, выступающий за «Палмейрас», отличился интересными моментами в ответном матче финала Лиги Паулиста против «Агуа-Санта» (4:0).

В первом тайме 31-летний футболист после мастерского финта выполнил результативную передачу во время второго взятия ворот соперников. А после счете 3:0 почему-то решил ударить одного из игроков клуба «Агуа-Санта» рукой по спине. Что интересно, за это его не удалили, даже после вмешательства VAR нарушение Дуду оценили лишь желтой карточкой.

Que isso kkkkkkkkkkkkkk não expulsaram o Dudu pic.twitter.com/lVBRWXFhzo — Central do Braga (@CentralDoBrega) April 9, 2023

По сумме двух встреч «Палмейрас» выиграл со счетом 5:2.

Дуду играл в «Динамо» с 2011 по 2015 годы. За это время провел всего 32 матча, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.

Обзор матча