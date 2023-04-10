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  4. Источник: 36-летний Жиру подпишет новый контракт с Миланом
Италия
10 апреля 2023, 10:25 | Обновлено 10 апреля 2023, 10:26
131
0

Источник: 36-летний Жиру подпишет новый контракт с Миланом

Оливье останется в итальянском клубе до лета 2024 года

10 апреля 2023, 10:25 | Обновлено 10 апреля 2023, 10:26
131
0
Источник: 36-летний Жиру подпишет новый контракт с Миланом
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

Французский нападающий Оливье Жиру подпишет новый краткосрочный контракт с «Миланом» в ближайшие время. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Сообщается, что новый контракт 36-летнего форварда будет действовать до лета 2024 года. Заработная плата составит около 3,5 млн евро в год.

Также стоит отметить, что в январе «Эвертон» проявлял интерес к Жиру, но француз захотел остаться в Италии.

В текущем сезоне Жиру сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.

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Оливье Жиру Милан продление контракта чемпионат Италии по футболу
Источник Twitter
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