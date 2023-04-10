Источник: 36-летний Жиру подпишет новый контракт с Миланом

Французский нападающий Оливье Жиру подпишет новый краткосрочный контракт с «Миланом» в ближайшие время. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Сообщается, что новый контракт 36-летнего форварда будет действовать до лета 2024 года. Заработная плата составит около 3,5 млн евро в год.

Также стоит отметить, что в январе «Эвертон» проявлял интерес к Жиру, но француз захотел остаться в Италии.

В текущем сезоне Жиру сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.