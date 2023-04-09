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WTA
09 апреля 2023, 22:17 | Обновлено 09 апреля 2023, 22:20
294
0

Стала известна победительница грунтового турнира серии WTA 250 в Боготе

Татьяна Мария в трех сетах обыграла Пейтон Стернс

09 апреля 2023, 22:17 | Обновлено 09 апреля 2023, 22:20
294
0
Стала известна победительница грунтового турнира серии WTA 250 в Боготе
Getty Images/Global Images Ukraine. Татьяна Мария

35-летняя немецкая теннисистка Татьяна Мария (WTA 66) выиграла грунтовой турнир серии WTA 250 в Боготе (Колумбия).

В финале соревнований немка в трех сетах обыграла Пейтон Стернс (США, WTA 116) за 2 часа и 5 минут.

WTA 250 Богота. Грунт. Финал

Пейтон Стернс – Татьяна Мария [2] – 3:6, 6:2, 4:6

Мария защитила трофей, который она выиграла в прошлом году. Всего на ее счету 3 титула. Для 21-летний Стернс это был первый финал на уровне соревнований WTA 250.

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Татьяна Мария Пейтон Стернс WTA Богота
Источник Sport.ua
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