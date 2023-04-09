Малиновский – в запасе Марселя на матч Лиги 1 против Лорьяна
Поединок начнется 9 апреля в 21:45 по Киеву
В воскресенье, 9 апреля, состоится матч 30-го тура чемпионата Франции по футболу между клубами «Лорьян» и «Марсель».
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Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.
Стартовый составы Марселя:
Пау Лопес, Жиго, Балерди, Колашинац, Клос, Тавареш, Верету, Ронжье, Гендузи, Ундер, Санчес.
Отметим, что украинский футболист «Марселя» Руслан Малиновский начнет этот поединок на скамейке запасных.
𝗟𝗢𝗥𝗜𝗘𝗡𝗧 🆚 𝗠𝗔𝗥𝗦𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 9, 2023
Notre XI de départ pour #FCLOM ⚔️🔵⚪️ pic.twitter.com/M9abtrMXBO
Notre onze pour affronter l'@OM_Officiel !— FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) April 9, 2023
Allez Lorient ! 🟠👊 pic.twitter.com/QAmtlMOVeP
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