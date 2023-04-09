Малиновский – в запасе Марселя на матч Лиги 1 против Лорьяна

В воскресенье, 9 апреля, состоится матч 30-го тура чемпионата Франции по футболу между клубами «Лорьян» и «Марсель».

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Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Стартовый составы Марселя:

Пау Лопес, Жиго, Балерди, Колашинац, Клос, Тавареш, Верету, Ронжье, Гендузи, Ундер, Санчес.

Отметим, что украинский футболист «Марселя» Руслан Малиновский начнет этот поединок на скамейке запасных.

𝗟𝗢𝗥𝗜𝗘𝗡𝗧 🆚 𝗠𝗔𝗥𝗦𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘



Notre XI de départ pour #FCLOM ⚔️🔵⚪️ pic.twitter.com/M9abtrMXBO — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 9, 2023