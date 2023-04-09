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  4. Малиновский – в запасе Марселя на матч Лиги 1 против Лорьяна
Франция
09 апреля 2023, 21:18 | Обновлено 09 апреля 2023, 21:19
338
4

Малиновский – в запасе Марселя на матч Лиги 1 против Лорьяна

Поединок начнется 9 апреля в 21:45 по Киеву

09 апреля 2023, 21:18 | Обновлено 09 апреля 2023, 21:19
338
4
Малиновский – в запасе Марселя на матч Лиги 1 против Лорьяна
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В воскресенье, 9 апреля, состоится матч 30-го тура чемпионата Франции по футболу между клубами «Лорьян» и «Марсель».

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Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Стартовый составы Марселя:

Пау Лопес, Жиго, Балерди, Колашинац, Клос, Тавареш, Верету, Ронжье, Гендузи, Ундер, Санчес.

Отметим, что украинский футболист «Марселя» Руслан Малиновский начнет этот поединок на скамейке запасных.

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Руслан Малиновский Марсель Лорьян чемпионат Франции по футболу Лига 1 стартовые составы
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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maverik
Віхидні для наших гравців пройшли просто жахливо ,всі зіграли дуже погано,може ще Малина на заміну щось покаже,а так одна надія на наш сонячний лучік Віктора ...
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vruthiy-112
В чому причина,  що Маліна у запасі.?!
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