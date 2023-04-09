Таблица УПЛ. Шахтер, Днепр-1 и Динамо выиграли, Заря уступила

Состоялись матчи 20-го тура чемпионата Украины, которые не принесли изменений в таблице среди лидеров. «Шахтер» обыграл «Металлист», а «Днепр-1» разобрался с «Львовом». Команда Игора Йовичевича лидирует, опережая ближайшего конкурента на 1 пункт.

А вот «Заря» впервые во второй части сезона потеряла очки. Команда Патрика ван Леувена проиграла «Кривбассу» и теперь отстает от лидера на 6 очков. Топ-4 замыкает «Динамо», у которого на 1 очко меньше, чем у «Зари». Кроме того,« Шахтер» и «Днепр-1» имеют по матчу в запасе.

В битве за звание лучшего бомбардира в отрыв продолжает уходить Артем Довбик. В прошлом туре форвард «Днепра-1» оформил хет-трик, а в этом сумел сделать дубль.

У Довбика уже 17 голов, а на втором месте Виталий Буяльский, пропустивший три матча из-за дисквалификации, с 11 точными ударами.

Чемпионат Украины. 20-й тур

Ворскла - Ингулец 1:0

Динамо - Минай 2:0

Кривбасс - Заря 1:0

Шахтер - Металлист 1:0

Рух - Верес 0:0

Днепр-1 - Львов 5:2

Александрия - Черноморец 1:1

Колос - Металлист 1925 3:0