Таблица УПЛ. Шахтер, Днепр-1 и Динамо выиграли, Заря уступила
В УПЛ остается высокая интрига в битве за титул и еврокубки
Состоялись матчи 20-го тура чемпионата Украины, которые не принесли изменений в таблице среди лидеров. «Шахтер» обыграл «Металлист», а «Днепр-1» разобрался с «Львовом». Команда Игора Йовичевича лидирует, опережая ближайшего конкурента на 1 пункт.
А вот «Заря» впервые во второй части сезона потеряла очки. Команда Патрика ван Леувена проиграла «Кривбассу» и теперь отстает от лидера на 6 очков. Топ-4 замыкает «Динамо», у которого на 1 очко меньше, чем у «Зари». Кроме того,« Шахтер» и «Днепр-1» имеют по матчу в запасе.
В битве за звание лучшего бомбардира в отрыв продолжает уходить Артем Довбик. В прошлом туре форвард «Днепра-1» оформил хет-трик, а в этом сумел сделать дубль.
У Довбика уже 17 голов, а на втором месте Виталий Буяльский, пропустивший три матча из-за дисквалификации, с 11 точными ударами.
Чемпионат Украины. 20-й тур
Ворскла - Ингулец 1:0
Динамо - Минай 2:0
Кривбасс - Заря 1:0
Шахтер - Металлист 1:0
Рух - Верес 0:0
Днепр-1 - Львов 5:2
Александрия - Черноморец 1:1
Колос - Металлист 1925 3:0
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