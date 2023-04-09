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Украина. Премьер лига
09 апреля 2023, 16:58 | Обновлено 09 апреля 2023, 18:00
280
0

Днепр – БИПА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите поединок баскетбольной Суперлиги

09 апреля 2023, 16:58 | Обновлено 09 апреля 2023, 18:00
280
0
Днепр – БИПА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФБУ

В воскресенье, 9 апреля, состоится матч баскетбольной Суперлиги Украины между клубами «Днепр» и БИПА.

Встреча начнется в 17:00 по Киеву. Смотрите прямую трансляцию поединка.

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Источник Sport.ua
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