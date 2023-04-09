Украина. Премьер лига09 апреля 2023, 16:58 | Обновлено 09 апреля 2023, 18:00
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Днепр – БИПА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите поединок баскетбольной Суперлиги
09 апреля 2023, 16:58 | Обновлено 09 апреля 2023, 18:00
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В воскресенье, 9 апреля, состоится матч баскетбольной Суперлиги Украины между клубами «Днепр» и БИПА.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встреча начнется в 17:00 по Киеву. Смотрите прямую трансляцию поединка.
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