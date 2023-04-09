Англия09 апреля 2023, 16:39 | Обновлено 09 апреля 2023, 17:48
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ВИДЕО. Гвардиола сравнил Холанда с Роналду и Месси
Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua
09 апреля 2023, 16:39 | Обновлено 09 апреля 2023, 17:48
687
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Недавно издание БиБиСи написало статью, где было сказано, что Эрлинг Холанд уже достиг уровня Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола отреагировал на эту информацию на недавней пресс-конференции.
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