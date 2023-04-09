ВИДЕО. Гвардиола сравнил Холанда с Роналду и Месси

Недавно издание БиБиСи написало статью, где было сказано, что Эрлинг Холанд уже достиг уровня Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола отреагировал на эту информацию на недавней пресс-конференции.