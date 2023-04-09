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  4. ВИДЕО. Гвардиола сравнил Холанда с Роналду и Месси
Англия
09 апреля 2023, 16:39 | Обновлено 09 апреля 2023, 17:48
687
0

ВИДЕО. Гвардиола сравнил Холанда с Роналду и Месси

Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua

09 апреля 2023, 16:39 | Обновлено 09 апреля 2023, 17:48
687
0
ВИДЕО. Гвардиола сравнил Холанда с Роналду и Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Недавно издание БиБиСи написало статью, где было сказано, что Эрлинг Холанд уже достиг уровня Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола отреагировал на эту информацию на недавней пресс-конференции.

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Источник Sport.ua
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