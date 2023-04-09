Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суркис о Цыганкове: «У Динамо 50% от перепродажи. Будем ждать»
Испания
09 апреля 2023, 16:49 |
1760
1

Суркис о Цыганкове: «У Динамо 50% от перепродажи. Будем ждать»

Президент клуба надеется на прогресс хавбека

09 апреля 2023, 16:49 |
1760
1
Суркис о Цыганкове: «У Динамо 50% от перепродажи. Будем ждать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал об уходе Виктора Цыганкова в «Жирону» за 5 миллионов евро. В клубе рассчитывают на выгодную перепродажу хавбека в другую команду.

«Я понимал, что он давно хочет уйти. Думаю, что если бы не война, то это был бы более цивилизованный трансфер. Но он и его агенты, его отец договорились с «Жироной». Он ушел, но мы в финансовом плане ничего не потеряли. Если Цыганков будет хорошо играть, то его продадут в топ-клуб, а у нас есть 50% от перепродажи. Думаю, в «Жироне» он постоянно на виду, все оценивают его игру. Это может быть даже больший трансфер, чем мы бы продали его из «Динамо».

«Я хочу акцентировать на том, что до этой зимы у нас не было ни одного конкретного предложения по Цыганкову. Моя совесть чиста. В деньгах, я считаю, мы получили меньше, чем хотели, но будем ждать. Я буду болеть за него, чтобы он вышел на другой уровень и его продали. А если нет, то такова его судьба и такая цена, за которую мы продали», — сказал Суркис.

Цыганков забил три гола и сделал три результативные передачи в 8 матчах Ла Лиги.

По теме:
Барселона – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Игорь СУРКИС: «С радостью бы приняли Яремчука обратно в Динамо»
Минай не может забить Динамо шесть матчей подряд
Динамо Киев Жирона Виктор Цыганков Игорь Суркис
Источник Профутбол Digital
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Вулверхэмптона
Футбол | 08 апреля 2023, 20:07 10
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Вулверхэмптона
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Вулверхэмптона

Украинец провел на поле чуть больше 25 минут

Ужасная защита гостей. Днепр-1 победил Львов в Ужгороде
Футбол | 09 апреля 2023, 14:57 17
Ужасная защита гостей. Днепр-1 победил Львов в Ужгороде
Ужасная защита гостей. Днепр-1 победил Львов в Ужгороде

Если львовяне так продолжать играть, в Премьер-лиге они не задержатся

Зинченко в основе Арсенала на топ-матч тура против Ливерпуля
Футбол | 09.04.2023, 17:31
Зинченко в основе Арсенала на топ-матч тура против Ливерпуля
Зинченко в основе Арсенала на топ-матч тура против Ливерпуля
Кардинальные перемены. Что планирует Мудрик для успеха в Челси
Футбол | 09.04.2023, 12:44
Кардинальные перемены. Что планирует Мудрик для успеха в Челси
Кардинальные перемены. Что планирует Мудрик для успеха в Челси
Шакур Стивенсон деклассировал японца. Два нокдауна, и рефери остановил бой
Бокс | 09.04.2023, 07:12
Шакур Стивенсон деклассировал японца. Два нокдауна, и рефери остановил бой
Шакур Стивенсон деклассировал японца. Два нокдауна, и рефери остановил бой
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ya_3
А жаба душит и душит )))
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Остановились на четырех. Заря проиграла Кривбассу
Остановились на четырех. Заря проиграла Кривбассу
08.04.2023, 15:41 6
Футбол
Ротань вновь за старое. Черноморец выстоял в меньшинстве против Александрии
Ротань вновь за старое. Черноморец выстоял в меньшинстве против Александрии
09.04.2023, 15:01 11
Футбол
Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в АПЛ
Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в АПЛ
08.04.2023, 07:10 2
Футбол
Прометей – чемпион Латвийско-эстонской баскетбольной лиги!
Прометей – чемпион Латвийско-эстонской баскетбольной лиги!
08.04.2023, 18:58 3
Баскетбол
Мудрик познакомился с Лэмпардом, Прометей вышел в финал, конфликт в Вересе
Мудрик познакомился с Лэмпардом, Прометей вышел в финал, конфликт в Вересе
08.04.2023, 06:05
Другие виды
Артем КРАВЕЦ: Тимощук должен был расторгнуть контракт и вернуться в Украину
Артем КРАВЕЦ: Тимощук должен был расторгнуть контракт и вернуться в Украину
07.04.2023, 19:45 1
Футбол
Отомстил за 3 поражения. Адесанья нокаутировал Перейру и вернул пояс UFC
Отомстил за 3 поражения. Адесанья нокаутировал Перейру и вернул пояс UFC
09.04.2023, 07:59
MMA
Исраэль Адесанья – Алекс Перейра. Неожиданный удар. Видео боя и нокаута
Исраэль Адесанья – Алекс Перейра. Неожиданный удар. Видео боя и нокаута
09.04.2023, 08:30
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности