Суркис о Цыганкове: «У Динамо 50% от перепродажи. Будем ждать»

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал об уходе Виктора Цыганкова в «Жирону» за 5 миллионов евро. В клубе рассчитывают на выгодную перепродажу хавбека в другую команду.

«Я понимал, что он давно хочет уйти. Думаю, что если бы не война, то это был бы более цивилизованный трансфер. Но он и его агенты, его отец договорились с «Жироной». Он ушел, но мы в финансовом плане ничего не потеряли. Если Цыганков будет хорошо играть, то его продадут в топ-клуб, а у нас есть 50% от перепродажи. Думаю, в «Жироне» он постоянно на виду, все оценивают его игру. Это может быть даже больший трансфер, чем мы бы продали его из «Динамо».

«Я хочу акцентировать на том, что до этой зимы у нас не было ни одного конкретного предложения по Цыганкову. Моя совесть чиста. В деньгах, я считаю, мы получили меньше, чем хотели, но будем ждать. Я буду болеть за него, чтобы он вышел на другой уровень и его продали. А если нет, то такова его судьба и такая цена, за которую мы продали», — сказал Суркис.

Цыганков забил три гола и сделал три результативные передачи в 8 матчах Ла Лиги.