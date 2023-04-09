Украина. Премьер лига09 апреля 2023, 16:00 | Обновлено 09 апреля 2023, 16:06
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ВИДЕО. Ориховский сделал дубль в матче с Металлистом 1925
Хавбек «Колоса» забил два мяча в первом тайме
09 апреля 2023, 16:00 | Обновлено 09 апреля 2023, 16:06
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В матче 20-го тура украинской Премьер-лиги «Колос» в селе Ковалевка принимает харьковский «Металлист 1925».
К 35-й минуте встречи хозяева получили отрыв в два мяча благодаря дублю Павла Ориховского.
Для 26-летнего Ориховского это 6-й и 7-й голы в нынешнем сезоне УПЛ.
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