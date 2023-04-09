Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Ориховский сделал дубль в матче с Металлистом 1925
Украина. Премьер лига
09 апреля 2023, 16:00 | Обновлено 09 апреля 2023, 16:06
333
0

ВИДЕО. Ориховский сделал дубль в матче с Металлистом 1925

Хавбек «Колоса» забил два мяча в первом тайме

09 апреля 2023, 16:00 | Обновлено 09 апреля 2023, 16:06
333
0
ВИДЕО. Ориховский сделал дубль в матче с Металлистом 1925
ФК Колос. Павел Ориховский

В матче 20-го тура украинской Премьер-лиги «Колос» в селе Ковалевка принимает харьковский «Металлист 1925».

К 35-й минуте встречи хозяева получили отрыв в два мяча благодаря дублю Павла Ориховского.

Для 26-летнего Ориховского это 6-й и 7-й голы в нынешнем сезоне УПЛ.

По теме:
Днепр-1 одержал юбилейную победу с разгромным счетом
Александр КУЧЕР: «Можно было закончить эту игру в начале второго тайма»
Днепр-1 – Львов – 5:2. Видео голов и обзор матча
видео чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Павел Ориховский Металлист 1925 Колос Ковалевка Колос - Металлист 1925
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неудачное возвращение Лэмпарда и 25 минут Мудрика. Синие уступили Вулвз
Футбол | 08 апреля 2023, 18:58 24
Неудачное возвращение Лэмпарда и 25 минут Мудрика. Синие уступили Вулвз
Неудачное возвращение Лэмпарда и 25 минут Мудрика. Синие уступили Вулвз

Лондонцы в гостях проиграли «Вулверхэмптону» со счетом 0:1, единственный гол забил Матеус Нунес

Это личное. Как Де Дзерби оказался в центре скандала в 30-м туре АПЛ
Футбол | 09 апреля 2023, 12:15 6
Это личное. Как Де Дзерби оказался в центре скандала в 30-м туре АПЛ
Это личное. Как Де Дзерби оказался в центре скандала в 30-м туре АПЛ

Наставник «Брайтона» был удален в поединке против «Тоттенхэма»… Впрочем, как и его оппонент

Судьи извинились перед Брайтоном за VAR и ошибки арбитра
Футбол | 09.04.2023, 14:45
Судьи извинились перед Брайтоном за VAR и ошибки арбитра
Судьи извинились перед Брайтоном за VAR и ошибки арбитра
Месси обогнал Роналду! Форвард ПСЖ установил новый клубный рекорд
Футбол | 09.04.2023, 00:59
Месси обогнал Роналду! Форвард ПСЖ установил новый клубный рекорд
Месси обогнал Роналду! Форвард ПСЖ установил новый клубный рекорд
ВИДЕО. Черноморец забил шикарный гол, но остался в меньшинстве
Футбол | 09.04.2023, 14:16
ВИДЕО. Черноморец забил шикарный гол, но остался в меньшинстве
ВИДЕО. Черноморец забил шикарный гол, но остался в меньшинстве
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвардиола рассказал, что надо Ман Сити в АПЛ, чтобы опередить Арсенал
Гвардиола рассказал, что надо Ман Сити в АПЛ, чтобы опередить Арсенал
08.04.2023, 11:09 1
Футбол
Палкин рассказал, о чем предупредил Челси перед трансфером Мудрика
Палкин рассказал, о чем предупредил Челси перед трансфером Мудрика
07.04.2023, 20:15 19
Футбол
Остановились на четырех. Заря проиграла Кривбассу
Остановились на четырех. Заря проиграла Кривбассу
08.04.2023, 15:41 6
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: «В Туре есть человек, который пропагандирует убийства»
Элина СВИТОЛИНА: «В Туре есть человек, который пропагандирует убийства»
07.04.2023, 23:55 8
Теннис
Определились участницы 1/2 финала турнира серии WTA 500 в Чарльстоне
Определились участницы 1/2 финала турнира серии WTA 500 в Чарльстоне
08.04.2023, 17:35
Теннис
Названа оценка Миколенко за игру Эвертона с Манчестер Юнайтед
Названа оценка Миколенко за игру Эвертона с Манчестер Юнайтед
08.04.2023, 20:33
Футбол
Теннисистка из рф наехала на Квитову за слова об отстранении россиян от ОИ
Теннисистка из рф наехала на Квитову за слова об отстранении россиян от ОИ
07.04.2023, 21:35 30
Олимпийские игры
Отомстил за 3 поражения. Адесанья нокаутировал Перейру и вернул пояс UFC
Отомстил за 3 поражения. Адесанья нокаутировал Перейру и вернул пояс UFC
09.04.2023, 07:59
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности