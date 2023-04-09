ВИДЕО. Ориховский сделал дубль в матче с Металлистом 1925

В матче 20-го тура украинской Премьер-лиги «Колос» в селе Ковалевка принимает харьковский «Металлист 1925».

К 35-й минуте встречи хозяева получили отрыв в два мяча благодаря дублю Павла Ориховского.

Для 26-летнего Ориховского это 6-й и 7-й голы в нынешнем сезоне УПЛ.