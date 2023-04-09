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  4. Фрэнк ЛЭМПАРД: «Все в Челси заслуживают играть. Будь то Ковачич или Мудрик»
Англия
09 апреля 2023, 16:29 |
303
0

Фрэнк ЛЭМПАРД: «Все в Челси заслуживают играть. Будь то Ковачич или Мудрик»

Получит ли украинец больше шансов?

09 апреля 2023, 16:29 |
303
0
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Все в Челси заслуживают играть. Будь то Ковачич или Мудрик»
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после поражения от «Вулверхэмптона» уверен, что игроки команды сумеют настроиться на первый четвертьфинал Лиги чемпионов против «Реала».

«Если вас волнует матч против «Реала», то не приходите на стадион. Для игроков такие матчи являются привлекательным фактором, когда они приходят в «Челси». Каждый игрок в составе заслуживает играть за «Челси».

«Будь то Матео Ковачич, который выиграл две Лиги чемпионов и играл в финале ЧМ, или Михаил Мудрик, который только пришел к нам. У каждого свой путь в «Челси», ты не просто так в этой команде».

«После «Вулверхэмптона» у нас есть несколько дней восстановиться и выйти на «Реал», — сказал Лэмпард.

В матче с «Вулвз» Мудрик вышел на поле на 69-й минуте.

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Челси Фрэнк Лэмпард Михаил Мудрик Лига чемпионов Матео Ковачич
Источник Football London
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