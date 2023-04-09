Украина. Премьер лига09 апреля 2023, 15:34 | Обновлено 09 апреля 2023, 15:49
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ВИДЕО. Ориховский забил быстрый гол в ворота Металлиста 1925
«Колос» повел в счете уже на 3-й минуте
09 апреля 2023, 15:34 | Обновлено 09 апреля 2023, 15:49
246
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В матче 20-го тура украинской Премьер-лиги «Колос» в селе Ковалевка принимает харьковский «Металлист 1925».
На 3-й минуте встречи хозяева повели в счете усилиями Павла Ориховского.
Для 26-летнего Ориховского это 6-й гол в нынешнем сезоне УПЛ.
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