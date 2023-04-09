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  4. ВИДЕО. Ориховский забил быстрый гол в ворота Металлиста 1925
Украина. Премьер лига
09 апреля 2023, 15:34 | Обновлено 09 апреля 2023, 15:49
246
0

ВИДЕО. Ориховский забил быстрый гол в ворота Металлиста 1925

«Колос» повел в счете уже на 3-й минуте

09 апреля 2023, 15:34 | Обновлено 09 апреля 2023, 15:49
246
0
ВИДЕО. Ориховский забил быстрый гол в ворота Металлиста 1925
ФК Колос. Павел Ориховский

В матче 20-го тура украинской Премьер-лиги «Колос» в селе Ковалевка принимает харьковский «Металлист 1925».

На 3-й минуте встречи хозяева повели в счете усилиями Павла Ориховского.

Для 26-летнего Ориховского это 6-й гол в нынешнем сезоне УПЛ.

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видео Павел Ориховский Металлист 1925 Колос Ковалевка Колос - Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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