Колос – Металлист 1925. Стартовые составы команд

В воскресенье, 9 апреля, пройдет матч 20-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Металлист 1925».

Поединок состоится в Ковалевке на стадионе «Колос» и судить его будет арбитр из Львова Роман Блавацкий. Начало встречи в 15:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Колос»: Волынец – Черноморец, Гончаренко, Чоботенко, Кравченко, Милько, Богданов, Мякушко, Ориховский, Ильин, Лысенко.

«Металлист 1925»: Мозиль – Жичиков, Безуглый, Курило, Капинус, Мартынюк, Бычек, Габелок, Кравченко, Ременюк, Чирук.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Металлист 1925».