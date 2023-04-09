Колос – Металлист 1925. Стартовые составы команд
Тренеры определились с составами на матч 20-го тура УПЛ
В воскресенье, 9 апреля, пройдет матч 20-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Металлист 1925».
Поединок состоится в Ковалевке на стадионе «Колос» и судить его будет арбитр из Львова Роман Блавацкий. Начало встречи в 15:00.
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:
«Колос»: Волынец – Черноморец, Гончаренко, Чоботенко, Кравченко, Милько, Богданов, Мякушко, Ориховский, Ильин, Лысенко.
«Металлист 1925»: Мозиль – Жичиков, Безуглый, Курило, Капинус, Мартынюк, Бычек, Габелок, Кравченко, Ременюк, Чирук.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Металлист 1925».
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