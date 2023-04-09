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  4. Колос – Металлист 1925. Стартовые составы команд
Украина. Премьер лига
09 апреля 2023, 14:41 | Обновлено 09 апреля 2023, 14:45
114
0

Колос – Металлист 1925. Стартовые составы команд

Тренеры определились с составами на матч 20-го тура УПЛ

09 апреля 2023, 14:41 | Обновлено 09 апреля 2023, 14:45
114
0
Колос – Металлист 1925. Стартовые составы команд
ФК Колос. Владимир Лысенко

В воскресенье, 9 апреля, пройдет матч 20-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Металлист 1925».

Поединок состоится в Ковалевке на стадионе «Колос» и судить его будет арбитр из Львова Роман Блавацкий. Начало встречи в 15:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Колос»: Волынец – Черноморец, Гончаренко, Чоботенко, Кравченко, Милько, Богданов, Мякушко, Ориховский, Ильин, Лысенко.

«Металлист 1925»: Мозиль – Жичиков, Безуглый, Курило, Капинус, Мартынюк, Бычек, Габелок, Кравченко, Ременюк, Чирук.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Металлист 1925».

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Металлист 1925 Колос Ковалевка стартовые составы Колос - Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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