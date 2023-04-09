ВИДЕО. Довбик удвоил преимущество Днепра-1 в матче со Львовом

В 20-м туре украинской Премьер-лиги в Ужгороде на поле стадиона «Авангард» играют «Днепр-1» и «Львов».

На 41-й минуте встречи 25-летний форвард днепрян Артем Довбик удвоил преимущество своей команды.

Отметим, что в этом сезоне Довбик уже забил 16 мячей в 19 матчах чемпионата УПЛ. Он является лучшим бомбардиром турнира.

«Днепр-1» отстает в турнирной таблице от «Шахтера» на четыре очка, но в случае победы сократит разрыв до одного балла.