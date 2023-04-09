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  4. ВИДЕО. Довбик удвоил преимущество Днепра-1 в матче со Львовом
Украина. Премьер лига
09 апреля 2023, 14:13 | Обновлено 09 апреля 2023, 14:18
279
0

ВИДЕО. Довбик удвоил преимущество Днепра-1 в матче со Львовом

25-летний форвард забил 16-й гол в сезоне УПЛ

09 апреля 2023, 14:13 | Обновлено 09 апреля 2023, 14:18
279
0
ВИДЕО. Довбик удвоил преимущество Днепра-1 в матче со Львовом
СК Днепр-1. Артем Довбик

В 20-м туре украинской Премьер-лиги в Ужгороде на поле стадиона «Авангард» играют «Днепр-1» и «Львов».

На 41-й минуте встречи 25-летний форвард днепрян Артем Довбик удвоил преимущество своей команды.

Отметим, что в этом сезоне Довбик уже забил 16 мячей в 19 матчах чемпионата УПЛ. Он является лучшим бомбардиром турнира.

«Днепр-1» отстает в турнирной таблице от «Шахтера» на четыре очка, но в случае победы сократит разрыв до одного балла.

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Артем Довбик Львов Днепр-1 Днепр-1 - Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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