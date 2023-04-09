ВИДЕО. Черноморец забил шикарный гол, но остался в меньшинстве

В воскресенье, 9 апреля, проходит матч 20-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Александрия» и «Черноморец».

На 36-й минуте игрок одесситов Даниил Алефиренко открыл счет в матче после невероятной комбинации в исполнении своей команды.

К сожалению для «моряков», в конце первого тайма автор голевой передачи Александр Демченко был удален с поля. Он получил вторую желтую карту от арбитра Игоря Пасхала.