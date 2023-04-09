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  4. ВИДЕО. Черноморец забил шикарный гол, но остался в меньшинстве
Украина. Премьер лига
09 апреля 2023, 14:16 |
1279
1

ВИДЕО. Черноморец забил шикарный гол, но остался в меньшинстве

Одесситам будет вдвойне сложнее играть во второй половине встречи

09 апреля 2023, 14:16 |
1279
1
ВИДЕО. Черноморец забил шикарный гол, но остался в меньшинстве
ФК Черноморец. Александр Демченко

В воскресенье, 9 апреля, проходит матч 20-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Александрия» и «Черноморец».

На 36-й минуте игрок одесситов Даниил Алефиренко открыл счет в матче после невероятной комбинации в исполнении своей команды.

К сожалению для «моряков», в конце первого тайма автор голевой передачи Александр Демченко был удален с поля. Он получил вторую желтую карту от арбитра Игоря Пасхала.

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Черноморец Даниил Алефиренко Александр Демченко
Источник Setanta Sports Ukraine
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Комментарии 1
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Spaceman
А нормальне відео можна було залить? Позорище..
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