Украина. Премьер лига09 апреля 2023, 14:16 |
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ВИДЕО. Черноморец забил шикарный гол, но остался в меньшинстве
Одесситам будет вдвойне сложнее играть во второй половине встречи
09 апреля 2023, 14:16 |
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В воскресенье, 9 апреля, проходит матч 20-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Александрия» и «Черноморец».
На 36-й минуте игрок одесситов Даниил Алефиренко открыл счет в матче после невероятной комбинации в исполнении своей команды.
К сожалению для «моряков», в конце первого тайма автор голевой передачи Александр Демченко был удален с поля. Он получил вторую желтую карту от арбитра Игоря Пасхала.
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