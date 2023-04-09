Где судить хорошо? Назван чемпионат, где судьи получают больше всех
Английская Премьер-лига отнюдь не в лидерах на этот раз…
Больше всех в топовых европейских лигах зарабатывают арбитры из Испании, которые в среднем в год имеют доход даже вдвое больший, чем у их коллег из Англии.
В частности, зарплата испанского арбитра в Ла Лиге составляет 12,5 тысяч евро в месяц. К этому добавляются премии за каждый проведенный матч (4,2 тысячи евро для рефери в поле и 2,1 тысячи евро для рефери на VAR).
В среднем в Испании арбитр получает 20 назначений на матчи Ла Лиги за сезон в качестве главного арбитра плюс 10 – в качестве рефери VAR.
К этому добавляются дополнительные гонорары. Например, за матч Лиги чемпионов главный арбитр получает около 7 тысяч евро.
В минувшем году самым высококоплачиваемым рефери мирового футбола оказался испанец Антонио Матеу Лаос, который получил 335 тысяч евро дохода от своей деятельности.
Примечательно, что среди топ-5 европейских лиг в среднем меньше всех зарабатывают арбитры из английской Премьер-лиги, которые проигрывают в этом аспекте не только испанцам и итальянцам, но и немцам с французами.
|
Лига
|
Месячная зарплата,
|
Доход за матч,
|
Средняя годовая зарплата,
|
Ла Лига (Испания)
|
12,5
|
4,2
|
250
|
Серия А (Италия)
|
3,9 – 6,5
|
3,4
|
140
|
Бундеслига (Германия)
|
2,5 – 6
|
3,6
|
125
|
Лига 1 (Франция)
|
6
|
2,9
|
120
|
Премьер-лига (Англия)
|
3,7
|
1,3
|
110
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