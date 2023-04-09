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Англия
09 апреля 2023, 13:08 | Обновлено 09 апреля 2023, 13:10
827
0

Где судить хорошо? Назван чемпионат, где судьи получают больше всех

Английская Премьер-лига отнюдь не в лидерах на этот раз…

09 апреля 2023, 13:08 | Обновлено 09 апреля 2023, 13:10
827
0
Где судить хорошо? Назван чемпионат, где судьи получают больше всех
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Матеу Лаос

Больше всех в топовых европейских лигах зарабатывают арбитры из Испании, которые в среднем в год имеют доход даже вдвое больший, чем у их коллег из Англии.

В частности, зарплата испанского арбитра в Ла Лиге составляет 12,5 тысяч евро в месяц. К этому добавляются премии за каждый проведенный матч (4,2 тысячи евро для рефери в поле и 2,1 тысячи евро для рефери на VAR).

В среднем в Испании арбитр получает 20 назначений на матчи Ла Лиги за сезон в качестве главного арбитра плюс 10 – в качестве рефери VAR.

К этому добавляются дополнительные гонорары. Например, за матч Лиги чемпионов главный арбитр получает около 7 тысяч евро.

В минувшем году самым высококоплачиваемым рефери мирового футбола оказался испанец Антонио Матеу Лаос, который получил 335 тысяч евро дохода от своей деятельности.

Примечательно, что среди топ-5 европейских лиг в среднем меньше всех зарабатывают арбитры из английской Премьер-лиги, которые проигрывают в этом аспекте не только испанцам и итальянцам, но и немцам с французами.

Лига

Месячная зарплата,
тыс. евро

Доход за матч,
тыс. евро

Средняя годовая зарплата,
тыс. евро

Ла Лига (Испания)

12,5

4,2

250

Серия А (Италия)

3,9 – 6,5

3,4

140

Бундеслига (Германия)

2,5 – 6

3,6

125

Лига 1 (Франция)

6

2,9

120

Премьер-лига (Англия)

3,7

1,3

110

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Источник 90min
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