Где судить хорошо? Назван чемпионат, где судьи получают больше всех

Больше всех в топовых европейских лигах зарабатывают арбитры из Испании, которые в среднем в год имеют доход даже вдвое больший, чем у их коллег из Англии.

В частности, зарплата испанского арбитра в Ла Лиге составляет 12,5 тысяч евро в месяц. К этому добавляются премии за каждый проведенный матч (4,2 тысячи евро для рефери в поле и 2,1 тысячи евро для рефери на VAR).

В среднем в Испании арбитр получает 20 назначений на матчи Ла Лиги за сезон в качестве главного арбитра плюс 10 – в качестве рефери VAR.

К этому добавляются дополнительные гонорары. Например, за матч Лиги чемпионов главный арбитр получает около 7 тысяч евро.

В минувшем году самым высококоплачиваемым рефери мирового футбола оказался испанец Антонио Матеу Лаос, который получил 335 тысяч евро дохода от своей деятельности.

Примечательно, что среди топ-5 европейских лиг в среднем меньше всех зарабатывают арбитры из английской Премьер-лиги, которые проигрывают в этом аспекте не только испанцам и итальянцам, но и немцам с французами.