Германия09 апреля 2023, 12:50 | Обновлено 09 апреля 2023, 12:53
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ФОТО. Игроки, которые вылечились после рака яичек, обменялись футболками
Себастьян Алле и Тимо Баумгартль сомгли вернуться в большой спорт
09 апреля 2023, 12:50 | Обновлено 09 апреля 2023, 12:53
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьян Алле и защитник «Униона» Тимо Баумгартль обменялись футболками после матча 27-го тура Бундеслиги.
Баумгартль опубликовал общую фотографию в инстаграме, подписав: «Н**** рак».
Отметим, что у обоих футболистов раньше был диагностирован рак яичка. Игроки перенесли операции, прошли курс химиотерапии, вернулись на поле и играют за свои команды.
Дортмундская «Боруссия» выиграла этот матч со счетом 2:1.
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