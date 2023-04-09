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Германия
09 апреля 2023, 12:50 | Обновлено 09 апреля 2023, 12:53
553
0

ФОТО. Игроки, которые вылечились после рака яичек, обменялись футболками

Себастьян Алле и Тимо Баумгартль сомгли вернуться в большой спорт

09 апреля 2023, 12:50 | Обновлено 09 апреля 2023, 12:53
553
0
ФОТО. Игроки, которые вылечились после рака яичек, обменялись футболками
Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьян Алле

Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьян Алле и защитник «Униона» Тимо Баумгартль обменялись футболками после матча 27-го тура Бундеслиги.

Баумгартль опубликовал общую фотографию в инстаграме, подписав: «Н**** рак».

Отметим, что у обоих футболистов раньше был диагностирован рак яичка. Игроки перенесли операции, прошли курс химиотерапии, вернулись на поле и играют за свои команды.

Дортмундская «Боруссия» выиграла этот матч со счетом 2:1.

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Тимо Баумгартль Себастьян Алле Боруссия Дортмунд Унион Берлин
Источник Sport.ua
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