ФОТО. Игроки, которые вылечились после рака яичек, обменялись футболками

Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьян Алле и защитник «Униона» Тимо Баумгартль обменялись футболками после матча 27-го тура Бундеслиги.

Баумгартль опубликовал общую фотографию в инстаграме, подписав: «Н**** рак».

Отметим, что у обоих футболистов раньше был диагностирован рак яичка. Игроки перенесли операции, прошли курс химиотерапии, вернулись на поле и играют за свои команды.

Дортмундская «Боруссия» выиграла этот матч со счетом 2:1.