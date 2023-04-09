Александрия – Черноморец. Стартовые составы команд

В воскресенье, 9 апреля, состоится матч 20-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Александрия» и «Черноморец». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Александрия»: Шевченко – Цуриков, Логинов, Бабогло, Мирошниченко, Ковалец, Мустафаев, Михайленко, Третьяков, Кожушко, Кулаков.

Запасные: Горох, Ермаков, Савченко, Калитвинцев, Сигеев, Волошин, Шулянский, Скорко, Копина, Рыбалка, Бондаренко, Кобзар.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Черноморец», за которой можно следить в украинской версии сайта.