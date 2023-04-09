Украина. Премьер лига09 апреля 2023, 12:20 | Обновлено 09 апреля 2023, 12:24
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Рыбак против Рыбки. Известны составы на матч Днепр-1 – Львов
Матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги начнется в 13:00
09 апреля 2023, 12:20 | Обновлено 09 апреля 2023, 12:24
458
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В воскресенье, 9 апреля, состоится матч 20 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» сыграет против «Львова».
Стартовые составы команд:
«Днепр-1»: Рыбак, Каплиенко, Сарапий, Сваток, Пасич, Минго, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик.
«Львов»: Рыбка Дитятьев, Кузык, Габриэль, Сасовский, Антонио, Мильченко, Грисьо, Беляев, Свржняк, Бугай.
Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.
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