Рыбак против Рыбки. Известны составы на матч Днепр-1 – Львов

В воскресенье, 9 апреля, состоится матч 20 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» сыграет против «Львова».

Стартовые составы команд:

«Днепр-1»: Рыбак, Каплиенко, Сарапий, Сваток, Пасич, Минго, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик.

«Львов»: Рыбка Дитятьев, Кузык, Габриэль, Сасовский, Антонио, Мильченко, Грисьо, Беляев, Свржняк, Бугай.

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.