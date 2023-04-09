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  4. Рыбак против Рыбки. Известны составы на матч Днепр-1 – Львов
Украина. Премьер лига
09 апреля 2023, 12:20 | Обновлено 09 апреля 2023, 12:24
458
0

Рыбак против Рыбки. Известны составы на матч Днепр-1 – Львов

Матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги начнется в 13:00

09 апреля 2023, 12:20 | Обновлено 09 апреля 2023, 12:24
458
0
Рыбак против Рыбки. Известны составы на матч Днепр-1 – Львов
СК Днепр-1

В воскресенье, 9 апреля, состоится матч 20 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» сыграет против «Львова».

Стартовые составы команд:

«Днепр-1»: Рыбак, Каплиенко, Сарапий, Сваток, Пасич, Минго, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик.

«Львов»: Рыбка Дитятьев, Кузык, Габриэль, Сасовский, Антонио, Мильченко, Грисьо, Беляев, Свржняк, Бугай.

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

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Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 смотреть онлайн Днепр-1 - Львов
Источник Sport.ua
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