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Англия
09 апреля 2023, 11:50 | Обновлено 09 апреля 2023, 11:51
207
0

Он делает выдающиеся вещи. Гвардиола сравнил Холанда с Месси и Роналду

Главный тренер «Манчестер Сити» уверен, что в 22 года Эрлинг достиг невероятных успехов

09 апреля 2023, 11:50 | Обновлено 09 апреля 2023, 11:51
207
0
Он делает выдающиеся вещи. Гвардиола сравнил Холанда с Месси и Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал, сможет ли Эрлинг Холанд достичь уровня Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Чтобы достичь уровня Криштиану и Месси, нужно много работать. Они ни разу не были серьезно травмированы. Эрлинг такой высокий, он огромный. Поэтому ему нужно много внимания со стороны физиотерапевтов.

Он создает на себе то же давление, что и Месси с Роналду. Когда он не забивает два или три гола за матч, он говорит: «В чем проблема, в чем проблема?». Цифры, которые он набрал в своем возрасте, невероятны.

Думаю, что Месси – более разносторонний футболист. Он может играть где угодно, потому что понимает игру. Остальные двое, Криштиану и Холанд, словно машины. Но Эрлинг знает, что эти парни доминировали на протяжении двух десятилетий, а не одного года. Они забивали, завоевывали трофеи, добились абсолютно всего. Думаю, что футбол стал лучше благодаря Криштиану и Месси, благодаря тому, что они сделали ради футбола, выступая за топ-клубы.

Эрлингу всего 22 года, и он показывает результат в сложнейшей лиге мира. Я могу судить об этом, потому что бывал в других чемпионатах. Эрлинг делает выдающиеся вещи», – заявил Гвардиола.

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чемпионат Англии по футболу Пеп Гвардиола Лионель Месси Криштиану Роналду Манчестер Сити Эрлинг Холанд
Источник Sky Sports
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