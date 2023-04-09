Стали известны все участники 1/2 финала на турнире в Хьюстоне
Фрэнсис Тиафо выиграл два матча за день
На многострадальном турнире ATP 250 в Хьюстоне, где несколько дней не могли провести все матчи из-за дождя, сыграли четвертьфинальные поединки.
На этой стадии выбыли два сеяных Джейсон Кублер и Джей-Джей Вульф.
Первая ракетка турнира Фрэнсис Тиафо выиграл два матча за день и оказался в компании теннисистов, которые не так часто играют на поздних стадиях турниров ATP.
Хьюстон. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Фрэнсис Тиафо [1] – Джейсон Кублер [6] – 6:4, 6:4
Гейс Брауэр – Джей-Джей Вульф [5] – 6:3, 6:4
Нижняя часть сетки
Томас Мартин Этчеверри [8] – Кристиан Гарин – 6:1, 6:7(2), 6:3
Янник Ганфманн [Q] – Томаш Махач [Q] – 6:2, 6:1
Хьюстон. Пары 1/2 финала
Фрэнсис Тиафо [1] – Гейс Брауэр
Томас Мартин Этчеверри [8] – Янник Ганфманн [Q]
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