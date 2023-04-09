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ATP
09 апреля 2023, 08:59 | Обновлено 09 апреля 2023, 09:00
128
0

Стали известны все участники 1/2 финала на турнире в Хьюстоне

Фрэнсис Тиафо выиграл два матча за день

09 апреля 2023, 08:59 | Обновлено 09 апреля 2023, 09:00
128
0
Стали известны все участники 1/2 финала на турнире в Хьюстоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнсис Тиафо

На многострадальном турнире ATP 250 в Хьюстоне, где несколько дней не могли провести все матчи из-за дождя, сыграли четвертьфинальные поединки.

На этой стадии выбыли два сеяных Джейсон Кублер и Джей-Джей Вульф.

Первая ракетка турнира Фрэнсис Тиафо выиграл два матча за день и оказался в компании теннисистов, которые не так часто играют на поздних стадиях турниров ATP.

Хьюстон. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Фрэнсис Тиафо [1] – Джейсон Кублер [6] – 6:4, 6:4
Гейс Брауэр – Джей-Джей Вульф [5] – 6:3, 6:4

Нижняя часть сетки

Томас Мартин Этчеверри [8] – Кристиан Гарин – 6:1, 6:7(2), 6:3
Янник Ганфманн [Q] – Томаш Махач [Q] – 6:2, 6:1

Хьюстон. Пары 1/2 финала

Фрэнсис Тиафо [1] – Гейс Брауэр
Томас Мартин Этчеверри [8] – Янник Ганфманн [Q]

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ATP Хьюстон Фрэнсис Тиафо Гейс Брауэр Томас Мартин Этчеверри Янник Ганфманн
Источник Sport.ua
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