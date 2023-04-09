Стали известны все участники 1/2 финала на турнире в Хьюстоне

На многострадальном турнире ATP 250 в Хьюстоне, где несколько дней не могли провести все матчи из-за дождя, сыграли четвертьфинальные поединки.

На этой стадии выбыли два сеяных Джейсон Кублер и Джей-Джей Вульф.

Первая ракетка турнира Фрэнсис Тиафо выиграл два матча за день и оказался в компании теннисистов, которые не так часто играют на поздних стадиях турниров ATP.

Хьюстон. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Фрэнсис Тиафо [1] – Джейсон Кублер [6] – 6:4, 6:4

Гейс Брауэр – Джей-Джей Вульф [5] – 6:3, 6:4

Нижняя часть сетки

Томас Мартин Этчеверри [8] – Кристиан Гарин – 6:1, 6:7(2), 6:3

Янник Ганфманн [Q] – Томаш Махач [Q] – 6:2, 6:1

Хьюстон. Пары 1/2 финала

Фрэнсис Тиафо [1] – Гейс Брауэр

Томас Мартин Этчеверри [8] – Янник Ганфманн [Q]