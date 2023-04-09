Ван ЛЕУВЕН: «Украинские арбитры работают на их любимое слово – «Респект»

Главный тренер луганского клуба «Зари» Патрик ван Леувен прокомментировал поражение в матче 20-го тура чемпионат Украины по футболу против «Кривбасса»:

– Недостаточно сегодня мы сделали, чтобы победить.

– Оцените сегодняшнюю игру «Кривбасса».



– Они, наверное, были лучше нас, потому что смогли реализовать свой момент, один, но соперник это сделал, а мы, к сожалению, нет. Недостаточно сегодня показали наши качества, которые у нас есть.

– Почему Вам показали желтую карточку?



– Хороший вопрос. Украинские арбитры работают на их любимое слово – «Респект», и иногда этот респект нам, тренерам, они не отдают. Честно говоря, есть даже такие правила, которые рефери не выполняют. Соперник сегодня часто тянул время и реакции на эти действия от судей не последовало. Ребята, которые должны подавать мячи из-за пределов поля, делали это сегодня медленно, пересматривались друг с другом, а арбитры на это не обращали внимания. Я должен был это сказать, чтобы они провели работу над ошибками, чтобы судили по правилам, а не когда и как им угодно. Вратарь тоже тянул очень много времени, но, повторюсь, реакции никакой на это не было.

– Можете оценить действия Ваших игроков в атаке и действия «Кривбасса» в обороне.



– Что здесь говорить, мы не забили сегодня, а это значит, что они хорошо сыграли.

Поединок 20-го тура УПЛ «Кривбасс» – «Заря» завершился со счетом 1:0 в пользу команды из Кривого Рога.