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Украина. Премьер лига
09 апреля 2023, 07:00 | Обновлено 09 апреля 2023, 07:40
189
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 апреля

Важные события во всех видах спорта

09 апреля 2023, 07:00 | Обновлено 09 апреля 2023, 07:40
189
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 апреля
ФК Днепр-1

В воскресенье, 9 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Днепр-1 – Львов

Favbet 1.24 – 6.00 – 13.50

18:30 Ливерпуль – Арсенал

Favbet 2.81 – 3.76 – 2.54

21:45 Лорьян – Марсель

Favbet 5.40 – 4.38 – 1.66

ХОККЕЙ

22:00 США (Ж) – Чехия (Ж)

Favbet 1.01 – 34.00 – 37.00

ТЕННИС

16:30 Каспер Рууд – Миомир Кецманович

Favbet 1.38 – 2.73

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Источник Sport.ua
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