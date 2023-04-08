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Англия
08 апреля 2023, 18:34 | Обновлено 08 апреля 2023, 19:01
1880
0

Лэмпард выпустил Мудрика на 69-й минуте матча против Вулверхэмптона

«Челси» пока что проигрывает 0:1 «волкам»

08 апреля 2023, 18:34 | Обновлено 08 апреля 2023, 19:01
1880
0
Лэмпард выпустил Мудрика на 69-й минуте матча против Вулверхэмптона
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В субботу, 8 апреля, проходит матч 30-го тура чемпионата Англии по футболу между «Вулверхэмптоном» и лондонским «Челси».

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Поединок проходит на стадионе «Молинью».

Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик начал встречу в запасе. На 69-й минуте игры наставник «синих» Фрэнк Лэмпард выпустил украинца. Михаил заменил Рахима Стерлинга.

К 78-й минуте поединка счет 1:0 в пользу «Вулверхэмптона». Единственный гол забил Матеуш Нуньеш на 31-й минуте.

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Фрэнк Лэмпард Михаил Мудрик Рахим Стерлинг Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Челси Вулверхэмптон Вулверхэмптон - Челси
Источник Sport.ua
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