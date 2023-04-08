Англия08 апреля 2023, 18:34 | Обновлено 08 апреля 2023, 19:01
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Лэмпард выпустил Мудрика на 69-й минуте матча против Вулверхэмптона
«Челси» пока что проигрывает 0:1 «волкам»
08 апреля 2023, 18:34 | Обновлено 08 апреля 2023, 19:01
1880
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В субботу, 8 апреля, проходит матч 30-го тура чемпионата Англии по футболу между «Вулверхэмптоном» и лондонским «Челси».
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Поединок проходит на стадионе «Молинью».
Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик начал встречу в запасе. На 69-й минуте игры наставник «синих» Фрэнк Лэмпард выпустил украинца. Михаил заменил Рахима Стерлинга.
К 78-й минуте поединка счет 1:0 в пользу «Вулверхэмптона». Единственный гол забил Матеуш Нуньеш на 31-й минуте.
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