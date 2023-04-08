Украинский теннисист не смог выиграть парный трофей в Италии

Украинский теннисист Денис Молчанов уступил в финале парного грунтового челленджера в Барлетте (Италия).

В матче за трофей украинец вместе с Зденеком Коларжем (Чехия) в трех сетах проиграл итальянскому тандему Джакопо Берреттини / Флавио Коболли за 1 час и 19 минут.

ATP челленджер Барлетта. Пары. Грунт. Финал

Денис Молчанов (Украина) / Зденек Коларж (Чехия) – Джакопо Берреттини (Италия) / Флавио Коболли (Италия) – 6:1, 5:7, [6:10]

Молчанов и Коларж провели второй совместный финал. В прошлом году они проиграли в матче за титул на челленджер в Тульне.