Украинский теннисист не смог выиграть парный трофей в Италии
Денис Молчанов вместе с Зденеком Коларжем в трех сетах уступил итальянскому тандему
Украинский теннисист Денис Молчанов уступил в финале парного грунтового челленджера в Барлетте (Италия).
В матче за трофей украинец вместе с Зденеком Коларжем (Чехия) в трех сетах проиграл итальянскому тандему Джакопо Берреттини / Флавио Коболли за 1 час и 19 минут.
ATP челленджер Барлетта. Пары. Грунт. Финал
Денис Молчанов (Украина) / Зденек Коларж (Чехия) – Джакопо Берреттини (Италия) / Флавио Коболли (Италия) – 6:1, 5:7, [6:10]
Молчанов и Коларж провели второй совместный финал. В прошлом году они проиграли в матче за титул на челленджер в Тульне.
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