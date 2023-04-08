Антон Царенко вошел в десятку самых молодых бомбардиров «Динамо» в УПЛ
18-летний хавбек стал первым игроком 2004 г. р., забившим за киевлян в чемпионатах Украины
В матче с «Минаем» голевой счет в УПЛ открыл 18-летний полузащитник «Динамо» Антон Царенко. Он стал 9-м игроком киевлян, забивавшим в чемпионатах Украины в возрасте до 19 лет. Кроме того, Царенко оказался первым футболистом бело-синих 2004 г. р., отметившимся голом в элитном дивизионе. К слову, никто из игроков, родившихся в 2001-м и 2003-м годах, пока за динамовцев в УПЛ не забивали.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые молодые бомбардиры «Динамо» в чемпионатах Украины:
|
Возраст
|
Игрок
|
Первый гол
|
Соперник
|
Счет
|
18 лет 40 дней
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
01.12.1994
|
Днепр (д)
|
4:2
|
18 лет 135 дней
|
Сергей РЕБРОВ
|
16.10.1992
|
Кривбасс (д)
|
1:1
|
18 лет 141 день
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
02.06.2003
|
Таврия (д)
|
4:1
|
18 лет 201 день
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
11.05.2008
|
Ворскла (д)
|
2:1
|
18 лет 236 дней
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
|
25.04.2021
|
Ингулец (д)
|
5:0
|
18 лет 273 дня
|
Артем КРАВЕЦ
|
02.03.2008
|
Днепр (г)
|
4:0
|
18 лет 295 дней
|
Антон ЦАРЕНКО
|
08.04.2023
|
Минай (д)
|
2:0
|
18 лет 314 дней
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
24.09.2016
|
Олимпик (г)
|
4:0
|
18 лет 335 дней
|
Роман ЗОЗУЛЯ
|
17.10.2008
|
Заря (д)
|
5:0
|
19 лет 5 дней
|
Виталий ЛИСИЦКИЙ
|
21.04.2001
|
Нива Т (д)
|
6:0
Игроки «Динамо» 1993-2004 г.р., первыми забившие в чемпионатах Украины:
|
Г. р.
|
Игрок
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
1993
|
Владислав КАЛИТВИНЦЕВ
|
27.04.2014
|
Металлург Д (г)
|
1:2
|
1994
|
Дерлис ГОНСАЛЕС
|
04.10.2015
|
Ворскла (г)
|
4:0
|
1995
|
Евгений ЧУМАК
|
01.03.2015
|
Металлист (д)
|
3:0
|
1996
|
Артем БЕСЕДИН
|
29.10.2016
|
Карпаты (д)
|
4:1
|
1997
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
24.09.2016
|
Олимпик (г)
|
4:0
|
1998
|
Николай ШАПАРЕНКО
|
01.04.2018
|
Мариуполь (г)
|
3:2
|
1999
|
Виталий МИКОЛЕНКО
|
20.10.2019
|
Александрия (д)
|
1:0
|
2000
|
Владислав СУПРЯГА
|
21.08.2020
|
Олимпик (г)
|
4:1
|
2002
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
|
25.01.2021
|
Ингулец (д)
|
5:0
|
2004
|
Антон ЦАРЕНКО
|
08.04.2023
|
Минай (д)
|
2:0
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