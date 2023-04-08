Антон Царенко вошел в десятку самых молодых бомбардиров «Динамо» в УПЛ

В матче с «Минаем» голевой счет в УПЛ открыл 18-летний полузащитник «Динамо» Антон Царенко. Он стал 9-м игроком киевлян, забивавшим в чемпионатах Украины в возрасте до 19 лет. Кроме того, Царенко оказался первым футболистом бело-синих 2004 г. р., отметившимся голом в элитном дивизионе. К слову, никто из игроков, родившихся в 2001-м и 2003-м годах, пока за динамовцев в УПЛ не забивали.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые бомбардиры «Динамо» в чемпионатах Украины:

Возраст Игрок Первый гол Соперник Счет 18 лет 40 дней Андрей ШЕВЧЕНКО 01.12.1994 Днепр (д) 4:2 18 лет 135 дней Сергей РЕБРОВ 16.10.1992 Кривбасс (д) 1:1 18 лет 141 день Артем МИЛЕВСКИЙ 02.06.2003 Таврия (д) 4:1 18 лет 201 день Андрей ЯРМОЛЕНКО 11.05.2008 Ворскла (д) 2:1 18 лет 236 дней Илья ЗАБАРНЫЙ 25.04.2021 Ингулец (д) 5:0 18 лет 273 дня Артем КРАВЕЦ 02.03.2008 Днепр (г) 4:0 18 лет 295 дней Антон ЦАРЕНКО 08.04.2023 Минай (д) 2:0 18 лет 314 дней Виктор ЦЫГАНКОВ 24.09.2016 Олимпик (г) 4:0 18 лет 335 дней Роман ЗОЗУЛЯ 17.10.2008 Заря (д) 5:0 19 лет 5 дней Виталий ЛИСИЦКИЙ 21.04.2001 Нива Т (д) 6:0

Игроки «Динамо» 1993-2004 г.р., первыми забившие в чемпионатах Украины: