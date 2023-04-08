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  4. Антон Царенко вошел в десятку самых молодых бомбардиров «Динамо» в УПЛ
Украина. Премьер лига
08 апреля 2023, 16:02 |
454
0

Антон Царенко вошел в десятку самых молодых бомбардиров «Динамо» в УПЛ

18-летний хавбек стал первым игроком 2004 г. р., забившим за киевлян в чемпионатах Украины

08 апреля 2023, 16:02 |
454
0
Антон Царенко вошел в десятку самых молодых бомбардиров «Динамо» в УПЛ
ФК Динамо Киев. Антон Царенко

В матче с «Минаем» голевой счет в УПЛ открыл 18-летний полузащитник «Динамо» Антон Царенко. Он стал 9-м игроком киевлян, забивавшим в чемпионатах Украины в возрасте до 19 лет. Кроме того, Царенко оказался первым футболистом бело-синих 2004 г. р., отметившимся голом в элитном дивизионе. К слову, никто из игроков, родившихся в 2001-м и 2003-м годах, пока за динамовцев в УПЛ не забивали.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые бомбардиры «Динамо» в чемпионатах Украины:

Возраст

Игрок

Первый гол

Соперник

Счет

18 лет 40 дней

Андрей ШЕВЧЕНКО

01.12.1994

Днепр (д)

4:2

18 лет 135 дней

Сергей РЕБРОВ

16.10.1992

Кривбасс (д)

1:1

18 лет 141 день

Артем МИЛЕВСКИЙ

02.06.2003

Таврия (д)

4:1

18 лет 201 день

Андрей ЯРМОЛЕНКО

11.05.2008

Ворскла (д)

2:1

18 лет 236 дней

Илья ЗАБАРНЫЙ

25.04.2021

Ингулец (д)

5:0

18 лет 273 дня

Артем КРАВЕЦ

02.03.2008

Днепр (г)

4:0

18 лет 295 дней

Антон ЦАРЕНКО

08.04.2023

Минай (д)

2:0

18 лет 314 дней

Виктор ЦЫГАНКОВ

24.09.2016

Олимпик (г)

4:0

18 лет 335 дней

Роман ЗОЗУЛЯ

17.10.2008

Заря (д)

5:0

19 лет 5 дней

Виталий ЛИСИЦКИЙ

21.04.2001

Нива Т (д)

6:0

Игроки «Динамо» 1993-2004 г.р., первыми забившие в чемпионатах Украины:

Г. р.

Игрок

Дата

Соперник

Счет

1993

Владислав КАЛИТВИНЦЕВ

27.04.2014

Металлург Д (г)

1:2

1994

Дерлис ГОНСАЛЕС

04.10.2015

Ворскла (г)

4:0

1995

Евгений ЧУМАК

01.03.2015

Металлист (д)

3:0

1996

Артем БЕСЕДИН

29.10.2016

Карпаты (д)

4:1

1997

Виктор ЦЫГАНКОВ

24.09.2016

Олимпик (г)

4:0

1998

Николай ШАПАРЕНКО

01.04.2018

Мариуполь (г)

3:2

1999

Виталий МИКОЛЕНКО

20.10.2019

Александрия (д)

1:0

2000

Владислав СУПРЯГА

21.08.2020

Олимпик (г)

4:1

2002

Илья ЗАБАРНЫЙ

25.01.2021

Ингулец (д)

5:0

2004

Антон ЦАРЕНКО

08.04.2023

Минай (д)

2:0
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Источник Sport.ua
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