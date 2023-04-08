Марко МАТЕРАЦЦИ: «Удар Зидана? Это был безумный поступок»

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци вспомнил скандальный конфликт с Зинедином Зиданом в финале ЧМ-2006:

«Мой трэш-ток – ничто по сравнению с тем, что говорят в НБА. Он предложил мне свою майку. А я ответил: «Нет, я предпочту твою сестру».

Я не ожидал этого, это [удар Зидана] был безумный поступок. Многие газеты уничтожали меня. Один лондонский таблоид написал обо мне очень плохие слова. Я выиграл у них в суде».