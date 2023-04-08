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08 апреля 2023, 15:54 |
597
0

Марко МАТЕРАЦЦИ: «Удар Зидана? Это был безумный поступок»

Одиозный защитник – о конфликте с Зинедином Зиданом

08 апреля 2023, 15:54 |
597
0
Марко МАТЕРАЦЦИ: «Удар Зидана? Это был безумный поступок»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Матерацци

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци вспомнил скандальный конфликт с Зинедином Зиданом в финале ЧМ-2006:

«Мой трэш-ток – ничто по сравнению с тем, что говорят в НБА. Он предложил мне свою майку. А я ответил: «Нет, я предпочту твою сестру».

Я не ожидал этого, это [удар Зидана] был безумный поступок. Многие газеты уничтожали меня. Один лондонский таблоид написал обо мне очень плохие слова. Я выиграл у них в суде».

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Источник YouTube
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