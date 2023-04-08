Англия08 апреля 2023, 15:35 |
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ВИДЕО. Слова Артеты и Клоппа перед матчем Ливерпуль – Арсенал
Тренеры пообщались с прессой перед топ-матчем
08 апреля 2023, 15:35 |
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Завтра, 9 апреля «Ливерпуль» в центральном матче 30-го тура АПЛ на «Энфилде» примет «Арсенал». Начало матча – в 18:30 по Киеву.
Вашему вниманию самое интересное с пресс-конференций главных тренеров команд – Юргена Клоппа и Микеля Артеты:
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