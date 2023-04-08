ВИДЕО. Слова Артеты и Клоппа перед матчем Ливерпуль – Арсенал

Завтра, 9 апреля «Ливерпуль» в центральном матче 30-го тура АПЛ на «Энфилде» примет «Арсенал». Начало матча – в 18:30 по Киеву.

Вашему вниманию самое интересное с пресс-конференций главных тренеров команд – Юргена Клоппа и Микеля Артеты: