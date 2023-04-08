Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Слова Артеты и Клоппа перед матчем Ливерпуль – Арсенал
Англия
08 апреля 2023, 15:35 |
375
0

ВИДЕО. Слова Артеты и Клоппа перед матчем Ливерпуль – Арсенал

Тренеры пообщались с прессой перед топ-матчем

08 апреля 2023, 15:35 |
375
0
ВИДЕО. Слова Артеты и Клоппа перед матчем Ливерпуль – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Завтра, 9 апреля «Ливерпуль» в центральном матче 30-го тура АПЛ на «Энфилде» примет «Арсенал». Начало матча – в 18:30 по Киеву.

Вашему вниманию самое интересное с пресс-конференций главных тренеров команд – Юргена Клоппа и Микеля Артеты:

По теме:
Мудрик и Забарный – в запасе на матчи 30-го тура АПЛ
Манчестер Юнайтед – Эвертон. Миколенко – в запасе. Смотреть онлайн. LIVE
Юрген КЛОПП: «Я не стал хуже. И игроки не хуже самих себя прошлогодних»
Арсенал Лондон Ливерпуль Ливерпуль - Арсенал Английская Премьер-лига Микель Артета Юрген Клопп видео
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Журналист-инсайдер: «Не думаю, что Мудрик когда-либо был нужен Челси»
Футбол | 07 апреля 2023, 20:27 1
Журналист-инсайдер: «Не думаю, что Мудрик когда-либо был нужен Челси»
Журналист-инсайдер: «Не думаю, что Мудрик когда-либо был нужен Челси»

Но трансфер состоялся, и обошелся лондонцам в 88,5 миллионов фунтов

Динамо – Минай – 2:0. Видео голов и обзор матча
Футбол | 08 апреля 2023, 14:59 0
Динамо – Минай – 2:0. Видео голов и обзор матча
Динамо – Минай – 2:0. Видео голов и обзор матча

Матч 20-го тура УПЛ

Теннисистка из рф наехала на Квитову за слова об отстранении россиян от ОИ
Олимпийские игры | 07.04.2023, 21:35
Теннисистка из рф наехала на Квитову за слова об отстранении россиян от ОИ
Теннисистка из рф наехала на Квитову за слова об отстранении россиян от ОИ
Еще 500+ рашистов в чернозем. ВСУ продолжают уничтожение оккупантов
Война | 08.04.2023, 09:34
Еще 500+ рашистов в чернозем. ВСУ продолжают уничтожение оккупантов
Еще 500+ рашистов в чернозем. ВСУ продолжают уничтожение оккупантов
Конфликт в Вересе. На тренировке случилась драка, Вирт заболел
Футбол | 07.04.2023, 20:12
Конфликт в Вересе. На тренировке случилась драка, Вирт заболел
Конфликт в Вересе. На тренировке случилась драка, Вирт заболел
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Что не так с Ломаченко?». Записки украинского болельщика ищут на это ответ
«Что не так с Ломаченко?». Записки украинского болельщика ищут на это ответ
07.04.2023, 18:10 13
Бокс
Элина СВИТОЛИНА: «В Туре есть человек, который пропагандирует убийства»
Элина СВИТОЛИНА: «В Туре есть человек, который пропагандирует убийства»
07.04.2023, 23:55 5
Теннис
Мудрик познакомился с Лэмпардом, Прометей вышел в финал, конфликт в Вересе
Мудрик познакомился с Лэмпардом, Прометей вышел в финал, конфликт в Вересе
08.04.2023, 06:05
Другие виды
Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в АПЛ
Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в АПЛ
08.04.2023, 07:10 2
Футбол
По стопам отца. Как в Аргентине восходит звезда Редондо-младшего
По стопам отца. Как в Аргентине восходит звезда Редондо-младшего
06.04.2023, 20:00 2
Футбол
Габриэл ЖЕЗУС: «Зинченко – король шуток, но он хочет меня убить»
Габриэл ЖЕЗУС: «Зинченко – король шуток, но он хочет меня убить»
06.04.2023, 16:13 3
Футбол
Женский ЧМ по хоккею. Украина оформила 10 шайб и выиграла третий матч
Женский ЧМ по хоккею. Украина оформила 10 шайб и выиграла третий матч
07.04.2023, 15:02
Хоккей
Роман с камнем. Как Яремчук потерялся в Брюгге
Роман с камнем. Как Яремчук потерялся в Брюгге
07.04.2023, 08:50 41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности