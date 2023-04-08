ВИДЕО. Где оборона? Бондаренко вывел Шахтер вперед в игре с Металлистом

В субботу, 8 апреля, проходит матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Шахтер» и «Металлист».

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Игра проходит в Ужгороде на стадионе «Авангард».

На 64-й минуте матча Артем Бондаренко после передачи с фланга от Судакова спокойно принял мяч и расстрелял голкипера с ближней дистанции.