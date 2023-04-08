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  4. ВИДЕО. Где оборона? Бондаренко вывел Шахтер вперед в игре с Металлистом
Украина. Премьер лига
08 апреля 2023, 15:40 |
715
1

ВИДЕО. Где оборона? Бондаренко вывел Шахтер вперед в игре с Металлистом

Артем открыл счет на 64-й минуте

08 апреля 2023, 15:40 |
715
1
ВИДЕО. Где оборона? Бондаренко вывел Шахтер вперед в игре с Металлистом
ФК Шахтер. Артем Бондаренко

В субботу, 8 апреля, проходит матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Шахтер» и «Металлист».

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Игра проходит в Ужгороде на стадионе «Авангард».

На 64-й минуте матча Артем Бондаренко после передачи с фланга от Судакова спокойно принял мяч и расстрелял голкипера с ближней дистанции.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Демід Романчиков
Вони так штучний офсайд робили. А ось є претензії до гравця,який залишився.
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