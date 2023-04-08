Украина. Премьер лига08 апреля 2023, 15:40 |
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ВИДЕО. Где оборона? Бондаренко вывел Шахтер вперед в игре с Металлистом
Артем открыл счет на 64-й минуте
08 апреля 2023, 15:40 |
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В субботу, 8 апреля, проходит матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Шахтер» и «Металлист».
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Игра проходит в Ужгороде на стадионе «Авангард».
На 64-й минуте матча Артем Бондаренко после передачи с фланга от Судакова спокойно принял мяч и расстрелял голкипера с ближней дистанции.
Артем Бондаренко приймає м'яч та без роздумів пробиває голкіпера ⚽💪#Football #UPL #Goals pic.twitter.com/k2Q6WzKo8L— Телеканал Setanta Ukraine (@SetantaUkraine) April 8, 2023
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Комментарии 1
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Вони так штучний офсайд робили. А ось є претензії до гравця,який залишився.
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