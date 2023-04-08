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Украина. Премьер лига
08 апреля 2023, 14:49 | Обновлено 08 апреля 2023, 15:17
479
0

ВИДЕО. Ванат удвоил преимущество Динамо в матче с Минаем

«Динамо» забило второй гол на 62-й минуте

08 апреля 2023, 14:49 | Обновлено 08 апреля 2023, 15:17
479
0
ВИДЕО. Ванат удвоил преимущество Динамо в матче с Минаем
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

На 62-й минуте форвард «Динамо» Киев Владислав Ванат забил второй гол в ворота «Миная» в матче 20-го тура УПЛ – 2:0:

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Владислав Ванат Динамо Киев Минай Динамо - Минай Украинская Премьер-лига видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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