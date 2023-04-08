Украина. Премьер лига08 апреля 2023, 14:49 | Обновлено 08 апреля 2023, 15:17
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ВИДЕО. Ванат удвоил преимущество Динамо в матче с Минаем
«Динамо» забило второй гол на 62-й минуте
08 апреля 2023, 14:49 | Обновлено 08 апреля 2023, 15:17
479
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На 62-й минуте форвард «Динамо» Киев Владислав Ванат забил второй гол в ворота «Миная» в матче 20-го тура УПЛ – 2:0:
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