Украина. Премьер лига08 апреля 2023, 13:59 | Обновлено 08 апреля 2023, 14:00
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ВИДЕО. Царенко вывел Динамо вперед в матче с Минаем
«Динамо» открыло счет в матче
08 апреля 2023, 13:59 | Обновлено 08 апреля 2023, 14:00
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На 35-й минуте полузащитник «Динамо» Киев Антон Царенко вывел свою команду вперед в матче 20-го тура УПЛ против «Миная» – 1:0. Для 18-летнего хавбека это дебютный гол за первую команду «Динамо».
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