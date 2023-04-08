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  4. ВИДЕО. Царенко вывел Динамо вперед в матче с Минаем
Украина. Премьер лига
08 апреля 2023, 13:59 | Обновлено 08 апреля 2023, 14:00
1147
0

ВИДЕО. Царенко вывел Динамо вперед в матче с Минаем

«Динамо» открыло счет в матче

08 апреля 2023, 13:59 | Обновлено 08 апреля 2023, 14:00
1147
0
ВИДЕО. Царенко вывел Динамо вперед в матче с Минаем
ФК Динамо Киев. Антон Царенко

На 35-й минуте полузащитник «Динамо» Киев Антон Царенко вывел свою команду вперед в матче 20-го тура УПЛ против «Миная» – 1:0. Для 18-летнего хавбека это дебютный гол за первую команду «Динамо».

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Антон Царенко Динамо Киев Динамо - Минай Украинская Премьер-лига видео
Источник Sport.ua
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