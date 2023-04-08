Шахтер – Металлист. Ракицкий, Сикан, Гочолеишвили – в старте «горняков»

В 14:00 по киевскому времени в Ужгороде на стадионе «Авангард» начнется матч 20-го тура украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят донецкий «Шахтер» и харьковский «Металлист».

«Шахтер»: Трубин – Бондарь, Степаненко, Судаков, Гочолеишвили, Сикан, Крыськив, Джурасек, Бондаренко, Матвиенко, Ракицкий.

Запасные: Пузанков, Пятов, Траоре, Тотовицкий, Келси, Топалов, Тейлор, Конопля, Очеретько, Фарина, Борячук, Тоиров.

«Металлист»: Ермолов – Романюк, Мизюк, Порох, Коррал, Чайковский, Ралюченко, Демченко, Прядун, Картушов, Бойчук.

Запасные: Костик, Панасенко, Багачанский, Рязанцев, Наумец, Самуэл, Нколишин, Шамич, Пати, Чидомере.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» - «Металлист».