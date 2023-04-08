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  4. Шахтер – Металлист. Ракицкий, Сикан, Гочолеишвили – в старте «горняков»
Украина. Премьер лига
08 апреля 2023, 12:55 | Обновлено 08 апреля 2023, 13:22
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Шахтер – Металлист. Ракицкий, Сикан, Гочолеишвили – в старте «горняков»

Известны составы команд на матч 20-го тура УПЛ

08 апреля 2023, 12:55 | Обновлено 08 апреля 2023, 13:22
130
0
Шахтер – Металлист. Ракицкий, Сикан, Гочолеишвили – в старте «горняков»
ФК Шахтер Донецк

В 14:00 по киевскому времени в Ужгороде на стадионе «Авангард» начнется матч 20-го тура украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят донецкий «Шахтер» и харьковский «Металлист».

«Шахтер»: Трубин – Бондарь, Степаненко, Судаков, Гочолеишвили, Сикан, Крыськив, Джурасек, Бондаренко, Матвиенко, Ракицкий.

Запасные: Пузанков, Пятов, Траоре, Тотовицкий, Келси, Топалов, Тейлор, Конопля, Очеретько, Фарина, Борячук, Тоиров.

«Металлист»: Ермолов – Романюк, Мизюк, Порох, Коррал, Чайковский, Ралюченко, Демченко, Прядун, Картушов, Бойчук.

Запасные: Костик, Панасенко, Багачанский, Рязанцев, Наумец, Самуэл, Нколишин, Шамич, Пати, Чидомере.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» - «Металлист».

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Шахтер Донецк Металлист Харьков Шахтер - Металлист Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Источник Sport.ua
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