Германия08 апреля 2023, 12:14 |
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Тренер РБ Лейпциг призвал сажать фанатов в тюрьму за расизм
Марко Розе выступает за более жесткое наказание
08 апреля 2023, 12:14 |
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Главный тренер «РБ Лейпциг» Марко Розе выступил за более суровое наказание за проявления расизма от болельщиков:
«Я считаю, что государство должно подумать о введении гораздо более строгих наказаний за это. Просто сажать в тюрьму таких людей на несколько дней.
Если запереть их на какое-то время, то, возможно, это заставит одного или двух из них задуматься о том, чтобы вести себя как нормальный член общества».
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