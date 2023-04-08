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Германия
08 апреля 2023, 12:14 |
158
0

Тренер РБ Лейпциг призвал сажать фанатов в тюрьму за расизм

Марко Розе выступает за более жесткое наказание

08 апреля 2023, 12:14 |
158
0
Тренер РБ Лейпциг призвал сажать фанатов в тюрьму за расизм
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Розе

Главный тренер «РБ Лейпциг» Марко Розе выступил за более суровое наказание за проявления расизма от болельщиков:

«Я считаю, что государство должно подумать о введении гораздо более строгих наказаний за это. Просто сажать в тюрьму таких людей на несколько дней.

Если запереть их на какое-то время, то, возможно, это заставит одного или двух из них задуматься о том, чтобы вести себя как нормальный член общества».

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РБ Лейпциг Марко Розе расизм
Источник Cope
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