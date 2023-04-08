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Украина. Премьер лига
08 апреля 2023, 05:52 |
95
0

Защитник Вереса: «В матче с Рухом постараемся выложиться на сто процентов»

Роман Гагун может сыграть против своей бывшей команды

08 апреля 2023, 05:52 |
95
0
Защитник Вереса: «В матче с Рухом постараемся выложиться на сто процентов»
ФК Верес. Роман Гагун

Защитник ровенского «Вереса» Роман Гагун, ранее выступавший за «Рух», поделился ожиданиями от поединка ровенчан против львовского клуба.

«Конечно, Рух – это принципиальный соперник для меня. Игра против бывшего клуба – это всегда двойная мотивация. Хочется проявить себя, продемонстрировать лучшие качества. Настраиваюсь на этот поединок – как и на все остальные. Да, есть дополнительная мотивация. Потому что буду играть против ребят, с которыми когда-то выступал бок о бок. Хочется показать хорошую игру.

Рух – это симбиоз молодости и опыта. Есть быстрые игроки, хорошо умеющие использовать прессинг, имеют огромное желание. Мы к этой игре готовимся в обычном режиме. Будем стараться выложиться в матче с Рухом на все сто процентов. И надеемся наконец-то добыть положительный результат».

Матч «Рух» - «Верес» начнется в субботу, 8 апреля, в 15:00.

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Источник ФК Верес
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