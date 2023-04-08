Защитник Вереса: «В матче с Рухом постараемся выложиться на сто процентов»
Роман Гагун может сыграть против своей бывшей команды
Защитник ровенского «Вереса» Роман Гагун, ранее выступавший за «Рух», поделился ожиданиями от поединка ровенчан против львовского клуба.
«Конечно, Рух – это принципиальный соперник для меня. Игра против бывшего клуба – это всегда двойная мотивация. Хочется проявить себя, продемонстрировать лучшие качества. Настраиваюсь на этот поединок – как и на все остальные. Да, есть дополнительная мотивация. Потому что буду играть против ребят, с которыми когда-то выступал бок о бок. Хочется показать хорошую игру.
Рух – это симбиоз молодости и опыта. Есть быстрые игроки, хорошо умеющие использовать прессинг, имеют огромное желание. Мы к этой игре готовимся в обычном режиме. Будем стараться выложиться в матче с Рухом на все сто процентов. И надеемся наконец-то добыть положительный результат».
Матч «Рух» - «Верес» начнется в субботу, 8 апреля, в 15:00.
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