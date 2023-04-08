СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 апреля

В субботу, 8 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Динамо Киев – Минай

1.26 – 5.70 – 12.00

14:00 Шахтер – Металлист

1.11 – 9.20 – 27.00

14:30 Манчестер Юнайтед – Эвертон

1.52 – 4.60 – 7.00

17:00 Вулверхэмптон – Челси

4.34 – 3.62 – 1.97

19:30 Саутгемптон – Манчестер Сити

13.00 – 6.75 – 1.25

21:45 Лацио – Ювентус

2.84 – 3.05 – 2.98

22:00 Реал – Вильярреал

1.62 – 4.58 – 5.55