Украина. Премьер лига08 апреля 2023, 03:35 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 апреля
Важные события во всех видах спорта
08 апреля 2023, 03:35 |
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В субботу, 8 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
13:00 Динамо Киев – Минай
14:00 Шахтер – Металлист
14:30 Манчестер Юнайтед – Эвертон
17:00 Вулверхэмптон – Челси
19:30 Саутгемптон – Манчестер Сити
21:45 Лацио – Ювентус
22:00 Реал – Вильярреал
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