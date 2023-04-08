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  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 апреля
Украина. Премьер лига
08 апреля 2023, 03:35 |
18
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 апреля

Важные события во всех видах спорта

08 апреля 2023, 03:35 |
18
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 апреля
ФК Динамо Киев

В субботу, 8 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Динамо Киев – Минай

Favbet 1.26 – 5.70 – 12.00

14:00 Шахтер – Металлист

Favbet 1.11 – 9.20 – 27.00

14:30 Манчестер Юнайтед – Эвертон

Favbet 1.52 – 4.60 – 7.00

17:00 Вулверхэмптон – Челси

Favbet 4.34 – 3.62 – 1.97

19:30 Саутгемптон – Манчестер Сити

Favbet 13.00 – 6.75 – 1.25

21:45 Лацио – Ювентус

Favbet 2.84 – 3.05 – 2.98

22:00 Реал – Вильярреал

Favbet 1.62 – 4.58 – 5.55

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Источник Sport.ua
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