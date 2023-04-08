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Украина. Премьер лига
08 апреля 2023, 01:33 |
229
0

Стало известно, когда встретятся Динамо и Шахтер

22 тур Украинской Премьер-лиги стартует в пятницу, 21 апреля

08 апреля 2023, 01:33 |
229
0
Стало известно, когда встретятся Динамо и Шахтер
ФК Шахтер

Украинская Премьер-лига опубликовала расписание матчей 22-тура.

Первый поединок состоится в пятницу, 21 апреля: «Колос» будет принимать «Зарю». Главное противостояние тура, в котором встретятся киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер», состоится в субботу, 22 апреля.

21 апреля (пятница)
15.00. «Колос» - «Заря»

22 апреля (суббота)
13.00. «Ворскла» - «Металлист»
15.00. «Верес» - «Минай»
17.00. «Динамо» - «Шахтер»

23 апреля (воскресенье)
13.00. «Львов» - «Металлист 1925»
15.00. «Кривбасс» - «Черноморец»

24 апреля (понедельник)
13:00. «Днепр-1» – «Рух»
15:00. «Александрия» – «Ингулец»

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Источник УПЛ
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