Стало известно, когда встретятся Динамо и Шахтер

Украинская Премьер-лига опубликовала расписание матчей 22-тура.

Первый поединок состоится в пятницу, 21 апреля: «Колос» будет принимать «Зарю». Главное противостояние тура, в котором встретятся киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер», состоится в субботу, 22 апреля.

21 апреля (пятница)

15.00. «Колос» - «Заря»

22 апреля (суббота)

13.00. «Ворскла» - «Металлист»

15.00. «Верес» - «Минай»

17.00. «Динамо» - «Шахтер»

23 апреля (воскресенье)

13.00. «Львов» - «Металлист 1925»

15.00. «Кривбасс» - «Черноморец»

24 апреля (понедельник)

13:00. «Днепр-1» – «Рух»

15:00. «Александрия» – «Ингулец»