Источник: Лэмпард может стать наставником Челси на постоянной основе

И.о. главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард может стать наставником лондонского клуба на постоянной основе, информирует журналист Давид Орнштейн.

Недавно 44-летний специалист подписал временный контракт с лондонским клубом. Если его результаты будут расценены руководством клуба как положительные, он может сохранить бразды правления командой и на следующий сезон.

Кроме того, руководители «Челси» ведут переговоры с кандидатами в наставники клуба, в числе которых: Юлиан Нагельсманн, Луис Энрике и Маурисио Почеттино.

8 апреля Лэмпард будет руководить «Челси» в матче АПЛ против «Вулверхэмптона». За синих играет украинский вингер Михаил Мудрик.