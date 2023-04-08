Источник: Лэмпард может стать наставником Челси на постоянной основе
Кандидатами в главные тренеры являются: Нагельсманн, Луис Энрике, Почеттино
И.о. главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард может стать наставником лондонского клуба на постоянной основе, информирует журналист Давид Орнштейн.
Недавно 44-летний специалист подписал временный контракт с лондонским клубом. Если его результаты будут расценены руководством клуба как положительные, он может сохранить бразды правления командой и на следующий сезон.
Кроме того, руководители «Челси» ведут переговоры с кандидатами в наставники клуба, в числе которых: Юлиан Нагельсманн, Луис Энрике и Маурисио Почеттино.
8 апреля Лэмпард будет руководить «Челси» в матче АПЛ против «Вулверхэмптона». За синих играет украинский вингер Михаил Мудрик.
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