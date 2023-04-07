Украинец вышел в финал парного разряда челленджера в Италии

Украинский теннисист Денис Молчанов в дуэте с чехом Зденеком Коларжем успешно справился с полуфинальным барьером в парном разряде челленджера, проходящего в Барлетте (Италия).

Молчанов и Коларж смогли в двух сетах за 1 час 8 минут обыграть канадско-румынский дуэт Стивен Диес / Николас Давид Йонел – 6:3, 6:4.

Челленджер Барлетта. Пары. 1/2 финала

Денис Молчанов / Зденек Коларж (Украина / Чехия, 2) – Стивен Диес / Николас Давид Йонел (Канада / Румыния) – 6:3, 6:4

В финальной встрече турнира Молчанов и Коларж выяснят отношения с итальянцами Якопо Берреттини и Флавио Коболли.