Украинец вышел в финал парного разряда челленджера в Италии
Денис Молчанов поборется за трофей в Барлетте
Украинский теннисист Денис Молчанов в дуэте с чехом Зденеком Коларжем успешно справился с полуфинальным барьером в парном разряде челленджера, проходящего в Барлетте (Италия).
Молчанов и Коларж смогли в двух сетах за 1 час 8 минут обыграть канадско-румынский дуэт Стивен Диес / Николас Давид Йонел – 6:3, 6:4.
Челленджер Барлетта. Пары. 1/2 финала
Денис Молчанов / Зденек Коларж (Украина / Чехия, 2) – Стивен Диес / Николас Давид Йонел (Канада / Румыния) – 6:3, 6:4
В финальной встрече турнира Молчанов и Коларж выяснят отношения с итальянцами Якопо Берреттини и Флавио Коболли.
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