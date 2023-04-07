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ATP
07 апреля 2023, 18:30 | Обновлено 07 апреля 2023, 18:55
132
0

Украинец вышел в финал парного разряда челленджера в Италии

Денис Молчанов поборется за трофей в Барлетте

07 апреля 2023, 18:30 | Обновлено 07 апреля 2023, 18:55
132
0
Украинец вышел в финал парного разряда челленджера в Италии
Instagram. Денис Молчанов

Украинский теннисист Денис Молчанов в дуэте с чехом Зденеком Коларжем успешно справился с полуфинальным барьером в парном разряде челленджера, проходящего в Барлетте (Италия).

Молчанов и Коларж смогли в двух сетах за 1 час 8 минут обыграть канадско-румынский дуэт Стивен Диес / Николас Давид Йонел – 6:3, 6:4.

Челленджер Барлетта. Пары. 1/2 финала

Денис Молчанов / Зденек Коларж (Украина / Чехия, 2) – Стивен Диес / Николас Давид Йонел (Канада / Румыния) – 6:3, 6:4

В финальной встрече турнира Молчанов и Коларж выяснят отношения с итальянцами Якопо Берреттини и Флавио Коболли.

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Денис Молчанов Зденек Коларж Стивен Диес Николас Давид Йонел ATP Барлетта
Источник Sport.ua
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