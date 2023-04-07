Лестер готов продать Мэддисона за 50 млн фунтов
Клуб АПЛ установил ценник на своего лидера
Английский «Лестер» рассматривает вариант с продажей полузащитника Джеймса Мэддисона. «Лисы» оценивают игрока в 50 млн фунтов.
Есть вероятность, что Мэддисон покинет «Лестер» в межсезонье. В нынешней кампании «лисы» борются за выживание, а контракт футболиста рассчитан до июня 2024 года.
Переговоры о продлении соглашения не продвигаются. Главным претендентом на англичанина считается «Тоттенхэм».
В этом сезоне 26-летний хавбек сыграл 23 матча во всех турнирах, записав на свой счет 9 голов и 6 результативных передач.
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